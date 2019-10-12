Acun Ilıcalı milli maçta coştu! Burak ve Emre...
Acun Ilıcalı, milli coşkuya ortak oldu...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı A Milli Takım'ın Arnavutluk zaferini statta takip ederken maç sonu yaşanan coşkuya ortak oldu.
Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Ilıcalı, Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu ile göz kontağı kurarken galibiyet sevincini dostlarıyla yaşadı.
Emre ve Burak, locada maçı izleye Ilıcalı'ya el sallarken ikilinin maç sonu sevinci görülmeye değerdi.
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