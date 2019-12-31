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Haber Giriş: 31.12.2019 - 13:42,Son Güncelleme:/

Acun Ilıcalı ile Emre Belözoğlu Alaçatı'da tatilde

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Acun Ilıcalı ile Emre Belözoğlu Alaçatı'da tatilde

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yakın arkadaşı Fenerbahçeli Emre Belözoğlu ile Alaçatı'dan bir fotoğraf paylaştı.

Acun Ilıcalı, yılbaşı için gittiği Alaçatı'da Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu ile bir araya geldi. Liglerin devre arası tatiline girmesiyle birlikte birçok futbolcu kısa tatil için yurt dışını tercih ederken Fenerbahçe'nin kaptanı İzmir'de fotoğraf verdi.

Instagram hesabından Belözoğlu ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Ilıcalı, konum olarak da Alaçatı'yı seçti.

Emre Belözoğlu'nun muhteşem golleri;



Acun Ilıcalı ile Emre Belözoğlu Alaçatıda tatilde

Acun Ilıcalı ile Emre Belözoğlu Alaçatıda tatilde

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