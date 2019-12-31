Acun Ilıcalı ile Emre Belözoğlu Alaçatı'da tatilde

Acun Ilıcalı, yılbaşı için gittiği Alaçatı'da Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu ile bir araya geldi. Liglerin devre arası tatiline girmesiyle birlikte birçok futbolcu kısa tatil için yurt dışını tercih ederken Fenerbahçe'nin kaptanı İzmir'de fotoğraf verdi.

Instagram hesabından Belözoğlu ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Ilıcalı, konum olarak da Alaçatı'yı seçti.

Emre Belözoğlu'nun muhteşem golleri;







Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!