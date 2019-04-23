Acun Ilıcalı bir kez daha: Çok yakında...
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin mevcut durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunurken yakında bir sürprizin olabileceğini ima etti.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin mevcut durumu hakkında yeni açıklamalar yaptı.
Geçtiğimiz günlerde 'Çok yakında bombamız var' açıklamasını yapan Ilıcalı, yakın zamanda bir sürprizin olabileceği imasında bulundu. Beyaz Tv'deki Derin Futbol programında açıklamalar yapan Ilıcalı, "Fenerbahçe'nin durumuna negatif bakmıyorum. Başkan geldi transfer yapamıyor. Giuliano ile Josef de Souza satıldı. Bu durum teknik bir karar değildi. Takımın paraya ihtiyacı var. Ali Koç da hata yapabilir. Ondan başkası da bu borcun altına girmezdi. " açıklamasını yaptı.
Ilıcalı sözlerini, "Nefes alamayan bir kulüp var ortada. UEFA'dan ceza gelmesi de gündemde. Bu kadar zor durumda olan kulüpte ne yapabilirsiniz? Ersun Yanal 17. sıradaki takıma geldi. Kadro iki hocayı yedi. 17. takıma gelen bir adam ne yapabilir? Yanal kendi oyuncuları ve kadrosuyla başarılı olmuş bir teknik direktör." sözleriyle sürdürdü.
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