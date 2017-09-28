Acun Ilıcalı açıkladı! Arda Turan...

Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın yakın arkadaşı yapımcı ve kanal sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Marsilya kentinde Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturdu. 19 Eylül'de St. Tropez'de düğün yapan Ilıcalı'nın konukları arasında birçok ünlü isim yer aldı.

Konuklar arasında bazı isimlerin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu isimlerden birisi da milli futbolcu Arda Turan'dı. Arda'nın düğüne gitmemesi 'Acaba aralarında bir şey mi oldu' sorusunu gündeme getirmişti.

Arda Turan'ın, Ilıcalı'nın düğününe neden gitmediği ortaya çıktı. Twitter hesabından bir açıklama yapan Acun Ilıcalı şu ifadelere yer verdi:

"Arda düğüne gelmedi, Hülya takibi bıraktı". Arda'nın maçı vardı düğün günü, Hülya zaten takip etmiyordu nasıl takibi bıraksın. (Fanatik)