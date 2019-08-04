"Acilen bir stoper istiyorum"
Beşiktaş, dün yağmur altında çalışırken, Abdullah Avcı yöneticilerle toplantı yapıp transfer talep etti.
Avusturya’da oynadığı üç hazırlık maçında gol atamayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı dün oyuncuları ile saha ortasında uzun bir görüşme yaptı.
Tecrübeli teknik adam “Yeni sisteme alışmak biraz zaman alabilir. Rakip kaleye daha çok ve hızlı inmeliyiz. Çok az pozisyona girebildik. Buna karşılık az pozisyon verip, çok gol yedik” diye konuştu.
Avcı, ayrıca dün antrenman sonrası 2. Başkan Serdal Adalı ile yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ve Melih Aydoğdu ile yaptığı toplantıda acilen stopere ihtiyaç olduğunu belirterek bir an önce İstanbul’a getirilmesini istedi.
Yöneticiler konuyu Başkan Fikret Orman’a ileteceklerini, kısa sürede transferi gerçekleştireceklerini belirttiler.
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