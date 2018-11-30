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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
A.A
30.11.2018 - 07:58, Son Güncelleme:

Açıklandı! İşte dev finalin oynanacağı ülke ve stat...

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Açıklandı! İşte dev finalin oynanacağı ülke ve stat...

Libertadores Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu.

Arjantin'de iki ezeli rakip River Plate ve Boca Juniors arasında oynanması planlanan ve şiddet olayları nedeniyle ertelenen Libertadores Kupası final maçı ikinci ayağının 9 Aralık'ta İspanya'da oynanmasına karar verildi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da yaptığı basın toplantısında Libertadores kupası final maçının 9 Aralık'ta İspanya'da Real Madrid'in sahasında oynanacağını açıkladı.

Dominguez, futbolda şiddetin yerinin olmadığını belirterek, "Vandalizmi tekrar kınıyorum. Futbol, bu şiddet olayları yüzünden durmayacak, bizim gibi birçok kişi bu harika sporu çok seviyor. Futbol değerleri taşır. Kazanmak ya da kaybetmektir, ölmek veya öldürmek değil." dedi.

Kararın alınmasında katkısı olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e teşekkür eden Dominguez, "Final maçı 9 Aralık saat 20.30'da oynanacak, kapılar futbolun iyiliğini isteyen taraftarlar için açıktır. Holiganlar gelmeyi aklından bile geçirmesin, onlar için yer yok." ifadelerini kullandı.

ERTELENMİŞTİ...
Güney Amerika'nın "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Libertadores Kupası final maçının ikinci ayağının cumartesi günü yapılması planlanmış, fakat maç öncesinde River Plate taraftarlarının Boca Juniors ekibini taşıyan otobüsü taşlaması üzerine müsabaka ertelenmişti.

Arjantin'de "tarihi derbi" olarak tanımlanan Libertadores Kupası finalinin birinci ayağı Boca Juniors'un ev sahipliğini yaptığı La Bombonera Stadyumunda oynanmış ve maç 2-2 berabere bitmişti.

Boca Juniors antrenmanda 50 bin taraftar!River Plate ve Boca Juniors, 24 Kasım 2018 Cumartesi günü Copa Libertadores Finali rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Boca'lı futbolseverler takımlarına bu zorlu maç öncesinde moral vermek için, son antrenmana adeta akın etti. Yapılan antrenmanı 50 binin üzerinden taraftar izledi...
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