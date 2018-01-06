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Açıklama geldi... Fenerbahçe'nin yıldızı 1 ay yok!

Fenerbahçe Doğuş, Baskonia maçında talihsiz bir şekilde sakatlanan James Nunnally'nin son durumu hakkında açıklama yaptı.

Hürriyet Haber
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THY Euroleague'de İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'ta James Nunnally talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Sarı-Lacivertli kulüp, yıldız basketbolcunun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

O açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın başarılı oyuncusu James Nunnally, Baskonia maçında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamamıştı.

Açıklama geldi... Fenerbahçenin yıldızı 1 ay yok

Oyuncumuzun dün gece başlayan sağlık kontrolleri tamamlanmış ve sporcumuz tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştur.

James Nunnally’nin yapılan tüm kontrollerin ardından genel sağlık durumunda herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Ancak yapılan detaylı kontrollerde sporcumuzun, yaşadığı düşüşe bağlı olarak sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Nunnally’nin sahalara dönüş süresinin yaklaşık 1 ay olması beklenmektedir.

James Nunnally’nin herkesi korkutan talihsiz sakatlığı sonrası oyuncumuza destek mesajları gönderen tüm taraftarlarımıza; aynı zamanda geçmiş olsun mesajlarını ileten tüm takımlara, sporculara ve sporseverlere teşekkür ederiz."

Açıklama geldi... Fenerbahçenin yıldızı 1 ay yok

 

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