Açıkladı! Saldırıdan dakikalarla kurtulmuş

Barcelona'nın yıldız orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, dehşet dolu anları anlattı.

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DAEŞ'li teröristlerin Barcelona şehir merkezinde bir minibüsle kaldırıma dalmaları sonucunda 130'un üzerinde insan yaralanmış, 13 insan ise hayatını kaybetmişti. Aynı gün içerisinde Cambrils'de gerçekleşen bir başka saldırıda ise bir kişi yaşamını yitirdi, altı kişi yaralandı.

Goal'e konuşan Rakitic, o güne dair çarpıcı bir itirafta bulundu: "Barcelona'daki saldırıya çok yakındım. Ailemle şehir merkezine gittik. Terör eyleminin gerçekleştiği yere gitmek istedim ama eşim bana havanın güzel olduğunu, çocukların evimizin yakınındaki parkta oynamalarını istediğini söyledi. Şükürler olsun ki onun sözünü dinledim."

Rakitic, Barcelona şehrinin futbola yatkınlığı dolayısıyla kalabalık yerlerden uzak durmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. (Haber 7)