Açıkladı! Marcelo, Juventus'a transfer oluyor
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Marcelo'nun Juventus'a transfer olacağı iddia edildi.
Sezon başında Real Madrid'den süperstar Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek kadrosunu güçlendiren Juventus, transfer döneminde bir yıldızı daha almayı planlıyor.
Yaz transfer döneminde Ajax'ın sol beki Tagliafico'yu takip eden Torino ekibi, bu transferden vazgeçti.
Marcelo ve Real Madrid arasındaki bağlar, Sergio Reguilon'un forma şansı bulması ve Cristiano Ronaldo ile tekrar bir araya gelme arzusu nedeniyle iyice zayıflamıştı.
Juventus'un takibinde olan Arjantinli futbolcu Tagliafico'nun menajeri Ricardo Schlieper, 'Tagliafico, Real Madrid'in transer listesinde. Çünkü Marcelo, Juventus'a transfer olacak' açıklamasında bulundu.
Ricardo Schlieper, 'Tagliafico'nun sözleşmesinin bitmesine daha iki yıl var ve serbest kalma maddesi yok, ancak Ajax, Avrupa kulüpleri için asgari bir fiyat belirledi' ifadesini kullandı.
Arjantinli temsilci, oyuncusunun başka hangi takımlarla anıldığı sorulmasının üzerine isim vermeden büyük kulüplerin Tagliafico transferi için sıraya girdiğini ve başarılı sol bekin bundan sonraki transfer hamlesinde güçlü bir takıma giderek 'daha cesur' davranacağının altını çizdi.
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