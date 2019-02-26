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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
26.02.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Açıkladı! Marcelo, Juventus'a transfer oluyor

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Açıkladı! Marcelo, Juventus'a transfer oluyor

Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Marcelo'nun Juventus'a transfer olacağı iddia edildi.

Sezon başında Real Madrid'den süperstar Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek kadrosunu güçlendiren Juventus, transfer döneminde bir yıldızı daha almayı planlıyor.

Yaz transfer döneminde Ajax'ın sol beki Tagliafico'yu takip eden Torino ekibi, bu transferden vazgeçti.

Marcelo ve Real Madrid arasındaki bağlar, Sergio Reguilon'un forma şansı bulması ve Cristiano Ronaldo ile tekrar bir araya gelme arzusu nedeniyle iyice zayıflamıştı.

Juventus'un takibinde olan Arjantinli futbolcu Tagliafico'nun menajeri Ricardo Schlieper, 'Tagliafico, Real Madrid'in transer listesinde. Çünkü Marcelo, Juventus'a transfer olacak' açıklamasında bulundu.

Ricardo Schlieper, 'Tagliafico'nun sözleşmesinin bitmesine daha iki yıl var ve serbest kalma maddesi yok, ancak Ajax, Avrupa kulüpleri için asgari bir fiyat belirledi' ifadesini kullandı.

Arjantinli temsilci, oyuncusunun başka hangi takımlarla anıldığı sorulmasının üzerine isim vermeden büyük kulüplerin Tagliafico transferi için sıraya girdiğini ve başarılı sol bekin bundan sonraki transfer hamlesinde güçlü bir takıma giderek 'daha cesur' davranacağının altını çizdi.

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