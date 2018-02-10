Açıkgöz'den 5-0 yorumu! "Beşiktaş bizi..."
Kardemir Karabükspor teknik direktörü Levent Açıkgöz, 5-0 kaybettikleri Beşiktaş maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.
Açıkgöz, kalite farkının ortaya çıktığını dile getirdi ve bundan sonraki hedeflerini anlattı.
"Bu hafta çok umutluyduk. Her şeyimiz yerindeydi. Beşiktaş’ı tamamen kabullendik. Kendi yarı sahamızdan çıkamadık. Hiç ileriye gitmeyi bile düşünemedik. 2-0’dan sonra oyun koptu. İkinci yarının başında iyi başladık ama 58.dakikada yediğimiz golle teslim olduk. Yapacak bir şey yok. Kendi ayarımızdaki takımlarla kora kor mücadele edeceğiz. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında kalite farkı ortaya çıktı. Sadece mücadele etmek yetmiyor. Yetmedi de." (Ajansspor)
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