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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.04.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Acıbadem Üniversitesi ile Türkiye Futbol Federasyonu işbirliği

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Acıbadem Üniversitesi ile Türkiye Futbol Federasyonu işbirliği

Acıbadem Üniversitesi ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, ‘Maç ve Performans Analizi Antrenörlüğü’ ile ‘Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörlüğü’ eğitimleri verilecek.

 Acıbadem Üniversitesi’nin Fulya’da bulunan Acıbadem Sports Akademi dersliğinde verilecek olan eğitimler, Türkiye Futbol Federasyonu eğitimcileri ve Acıbadem eğitmenleri tarafından ortaklaşa verilecek. “Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı” çerçevesinde federasyona resmi başvurularını yapmış olan antrenörler arasından seçilerek kurslara davet edilecek olan katılımcılara, eğitimin sonunda TFF tarafından lisansları verilecek.

Acıbadem Sports Sağlık ve Performans Bilimleri Koordinatörü Anıl Işık TFF ile imzalanan bu protokol çerçevesinde verilecek eğitimlerin Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını belirterek şu bilgileri verdi: “Acıbadem Üniversitesi’nin desteği ile Fulya’da açtığımız Acıbadem Sports Akademi dersliğinde, bilgisayar ağı oluşumundan uzman eğitimcilere kadar bu kursları verebilecek tüm donanıma sahibiz. Eğitimler için 40 kişilik özel bir derslik oluşturuldu. Acıbadem Sports Akademi adını verdiğimiz bu derslikte, ilk planda “Maç ve Performans Antrenörlüğü” ile ‘Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörlüğü’ eğitimleri verilecek. İlk eğitimler Mayıs ayında başlayacak olup, Maç ve Performans Antrenörlüğü eğitimi 4, Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörlüğü eğitimi 3 gün sürecek. Bu eğitimlerin katılımcılarını Türkiye Futbol Federasyonu bahsi geçen kurslara federasyon üzerinden başvuru yapmış ve gerekli kriterlere sahip antrenörler arasından seçecek ve kendilerini bilgilendirip kurslara davet edecek. Daha sonra TFF bu antrenörler arasından katılım onayı veren ve katılım şartlarını yerine getiren 40 kişilik listeyi bize bildirecek. Acıbadem Sports Akademi’deki bahsi geçen kurslara katılan ve başarı ile tamamlayan antrenörlere resmi sertifikaları yine Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilecek”

Kurslar özel uzmanlık eğitimleri kapsamında veriliyor
Verilecek eğitimlerin kapsamı hakkında da bilgi veren Anıl Işık şunları söyledi; “Türkiye Futbol Federasyonu’nun antrenörlere yönelik Lisans Kursları ve Uzmanlık Sertifika kursları mevcut. Örneğin futbol antrenörlüğü lisansları C, B ve A ve Pro olmak üzere 4 seviyeye ayrılıyor; antrenörlerin seviyelerini yükseltebilmeleri ve akademilerde veya profesyonel takımlarda çalışabilmeleri için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan zorunlu olan bu eğitimleri almaları gerekiyor. Bunların yanı sıra federasyonun özel uzmanlık eğitimleri de mevcut. Bu eğitimler “Maç ve Performans Antrenörlüğü” , “Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörlüğü” ve “Atletik Performans Antrenörlüğü” kursları şeklinde belirlenmiş durumda. Lisanslı antrenörlerin bu görev tanımları altında profesyonel takımlar ile sözleşme imzalayabilmesi için bu uzmanlık kurslarını başarı ile tamamlamaları gerekiyor. İşte bizim bahsi geçen eğitim işbirliği çerçevesinde sunacağımız kurslar şuan için “Atletik Performans Antrenörlüğü” dışındaki diğer iki uzmanlık eğitimini kapsıyor.”

Kimler başvurabilir?
Lisans antrenörlüğü ve uzmanlık kurs başvurularının “Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı” çerçevesinde bazı kriterler ve puanlamalar göz önünde bulundurarak değerlendirmeye alındığını belirten Anıl Işık şu bilgileri verdi:

“Bu puanlama kriteri başvuran kişinin mezun olduğu üniversiteden futbolcu olarak milli takımlarda oynama sayısına kadar geniş bir yelpazede federasyon tarafından belirleniyor. Biz aslında bir buçuk senedir, antrenörlerin lisans başvuruları sırasındaki puanlamalarına katkı sağlayacak eğitimler de veriyoruz. Acıbadem Sports Akademi “Sporcu Monitörizasyonu Eğitimi” bu eğitimlerin en önemlisi. 2 gün süren bu eğitim programını başarı ile tamamlayan C lisansına sahip antrenörler UEFA Elit A, Atletik Performans Antrenörlüğü, Maç ve Performans Analizi Antrenörlüğü ile Oyuncu ve Maç İzleme (Scouting) Antrenörlüğü kurs başvuruları sırasında 5 ek puana hak kazanıyorlar”

Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak
Acıbadem’in şu ana kadar Türkiye Futbol Federasyonuna sporcu sağlığı konusunda verdiği desteği, Acıbadem Üniversitesi ve Acıbadem Sports Akademi’nin birlikte sunduğu bu eğitimlerle devam ettirdiğini söyleyen Anıl Işık sözlerine şöyle devam etti: “TFF ve Acıbadem Üniversitesi’nin bu işbirliği; hem futbol antrenörlerinin gelişimine hem de donanımlı ve bilgili antrenör sayısının verilecek eğitimlerle hızla artmasını sağlayarak, Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak. Bundan sonraki hedefimiz, bu birliktelik altındaki eğitim alanlarının ulusal ve uluslararası boyutta genişletilmesi ve diğer federasyonlar ile de aynı işbirliklerinin yaratılması olacaktır.”

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