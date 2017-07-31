Aboubakar'dan transferiyle ilgili flaş açıklama!

Beşiktaş'ta iyi bir sezon geçirdikten sonra Porto'ya geri dönen Vincent Aboubakar, hazırlık maçlarında sergilediği performansla Teknik Direktör Sergio Conceiçao'nun gözüne girmeyi başardı.

Beşiktaş'a kiralık olarak geldikten sonra, 'Porto'ya geri dönmek istemiyorum, futbol hayatımı başka takımda sürdürmek istiyorum' şeklinde açıklamalar yapan Aboubakar, söylediklerini unutmuş durumda gözüküyor.

Dün akşam Deportivo ile oynanan hazırlık maçında iki gol atan golcü futbolcu maçın ardından 'İyi bir maç oldu ve ben şanslıydım iki gol attım. Porto taraftarının önüne çıkmak ve oynamak çok önemliydi' açıklamalarında bulundu.

MUTLUYUM...

Ayrıca golcü futbolcu Porto'ya geri döndüğü memnuniyeti ifade etmek için 'Destekçilerim, takım arkadaşlarım ve teknik direktörümle birlikte olduğum için çok mutluyum. Porto'ya geri döndüğüm mutluyum. Hocamız Sergio Conceiçao çok iyi bir koç. Onun istedikleri bize güven ve disiplin getiriyor' açıklamalarında bulundu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transferi için ilgilendiği Aboubakar'ın bu açıklamaları, Kamerunlu golcünün Türkiye'ye dönmesi konusunda ihtimalleri azaltıyor. (Fanatik)