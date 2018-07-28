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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.07.2018 - 22:02, Son Güncelleme:

Aboubakar son sözünü söyledi

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Aboubakar son sözünü söyledi

Kulübünün 50 milyon Euro serbest kalma bedeli belirlediği Aboubakar isyan etti. Kamerunlu, Porto yöneticilerine “Beşiktaş’tan teklif gelirse gitmek istiyorum” dedi. Siyah beyazlılar ilk denemede ret yanıtı alsa da transfer döneminin sonuna doğru yeniden şanslarını deneyecekler.

İki sezon önceki şampiyon kadronun önemli parçalarından biri olan Vincent Aboubakar’ı almak isteyen Beşiktaş, Porto’nun pazarlığı yüksek perdeden açması nedeniyle ilerleme kaydedemezken, Kamerunlu oyuncu kulübüyle görüşerek siyah beyazlılara gitmek istediğini dile getirdi. İlk olarak Aboubakar’ı kiralamak isteyen ancak ret yanıtı alan Beşiktaş, Domagoj Vida’nın olası transferinden 25 milyon Euro civarında geleceğini hesap ederek Porto’ya bonservis bedeli sordu. Ancak Porktekizliler, 50 milyon Euro isteyince görüşmeler de tıkandı.

Siyah beyazlı forma ile geçirdiği günleri bir türlü unutamayan ve Beşiktaş’a dönmek için her türlü fedakarlığa hazır olduğu belirtilen Vincent Aboubakar ise Porto’nun kendisi için belirlediği yüksek meblağa tepki gösterdi. Yönetimle bir görüşme yapan 26 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’tan teklif gelmesi halinde gitmek istediğini ilettiği belirtildi. Kamerunlu futbolcunun ayrıca, Porto yönetiminden 50 milyon Euro’dan daha gerçekçi bir bedel belirlemelerini istediği kaydedildi. Vida ve Quaresma’nın satılmasıyla kasaya ciddi bir gelir koymaya hazırlanan ve takıma sınıf atlatacak bir forvet almak isteyen Beşiktaş yönetimi, transfer sezonunun sonunda Aboubakar için yeniden devreye girmeyi ve oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlanıyor.

ERSAN GÜLÜM RESTİ ÇEKTİ

Beşiktaş’a dönmek için haber yollayan ve buna karşılık “Bonservisini al” cevabını alan Ersan Adem Gülüm, Kulübüne rest çekti. Gülüm, HB Fortune’dan alacakları karşılığında bonservisini vermelerini istedi.

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