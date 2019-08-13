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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
13.08.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Aboubakar bombası! Beşiktaş... | Son dakika haberleri...

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Beşiktaş’ın Avusturya kampında yaşadığı sakatlık sebebiyle Burak Yılmaz’ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından yönetim, forvet transferi için düğmeye basmıştı.

Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran Kara Kartal’ın, son olarak takımda 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar’da karar kıldığı ortaya çıktı. Boyd, Douglas, Ruiz ve Rebocho transferlerinin ardından ses getirecek bir hamle yapmak için Kamerunlu oyuncuyu seçen Beşiktaş transfer komitesinin, 27 yaşındaki futbolcu için tüm sınırları zorlama kararı aldığı bildirildi.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 2016-17 sezonunda kiralık olarak görev yapıp 38 maçta 19 gol atmıştı.

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Pazarlıklar başladı

Porto’yla yol ayrımında bulunan yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama için çalışmalarını sürdüren yönetimin, “Bu sezon şampiyonluk yarışı zorlu geçecek. Taraftarı şampiyonluk havasına sokacak bir transfere ihtiyacımız var. Taraftarın hala unutamadığı Vincent Aboubakar’la bu havayı yakalarız” sözlerinde birleştiği bildirildi. Geçen yıl sol çapraz bağlarından sakatlık yaşayan ve uzun sürenin ardından takımına geri dönen yıldız futbolcu için Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama için girişimlerini sürdürüyor. Portekiz ekibinin ise oyuncusunu satma kararı aldığı, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Aboubakar bombası Beşiktaş... | Son dakika haberleri...

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