Aboubakar bayramlığını giydi!
Bir dönem Beşiktaş'ın formasını giyen Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı.
Kara Kartal’ın 2016-17 sezonları arasında Porto’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, kısa sürede taraftarın sevgilisi olmuştu.
Beşiktaşlı futbolseverlerin hala takibinde yer alan Kamerunlu forvetin dün Instagram hesabından yaptığı paylaşım olay yarattı. Tecrübeli futbolcunun kıyafet tercihine Beşiktaşlılar’dan yorum yağmuru geldi.
Yapılan yorumların birçoğunda "Aboubakar bayramlıklarını giymiş" ifadesi kullanıldı.
Aboubakar'ın gollerini hatırlıyoruz;
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