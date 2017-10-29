Aboubakar attıkca, Porto kazanıyor! Durmuyor...

Portekiz Süper Ligi 10.hafta maçında Porto deplasmanda Boavista'yı 3-0 yendi. Porto adına golleri Vincent Aboubakar, Marega ve Brahimi attı. Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve bu sezon Porto'ya geri dönen Aboubakar böylece ligde 8.golünü atmış oldu

Porto bu sezon Aboubakar'ın gol attığı altı lig maçını da kazandı. Kamerunlu oyuncunun bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol attı.

İşte Aboubakar'ın gol attığı maçlar

Tondela 0-1 Porto (Aboubakar 1 gol)

Porto 3-0 Moreirense (Aboubakar 3 gol)

Porto 3-0 Chaves (Aboubakar 1 gol)

Porto 5-2 Portimonense (Aboubakar 1 gol)

Porto 6-1 Pacos de Ferreira (Aboubakar 1 gol)

Boavista 0-3 Porto (Aboubakar 1 gol)