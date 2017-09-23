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Aboubakar attı Porto farklı kazandı

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Porto, Portekiz liginde ağırladığı Portimonense'yi 5-2 yendi.

AA
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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Porto, Portekiz Premier Lig'de konuk ettiği Portimonense'yi 5-2 yenerek 7'de 7 yaptı.

Dragao Stadı'nda oynanan mücadelede Porto'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ivan Marcano, 23. dakikada eski Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar, 26. dakikada Moussa Marega, 50 ve 68. dakikalarda Yacine Brahimi kaydetti. Deplasman ekibinin golleri ise 36. dakikada Shoya Nakajima ve 73. dakikada Ruben Fernandes'ten geldi.

Ligdeki 7'nci maçını da kazanan Porto, puanını 21'e çıkarırken, Portimonense 6 puanda kaldı.

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