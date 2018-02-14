Abidal'den forma numarasıyla ilgili dikkat çeken yorum
Fransızların efsane isimlerinden Eric Abidal, forma numarasıyla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Barcelona formasıyla büyük başarılar yakalayan Eric Abidal, forma numarasıyla ilgili konuştu.
Hayatının bir döneminde kanserle mücadele eden Fransız yıldız, 22 numaralı formasıyla ilgili şöyle konuştu:
Sağdaki sayı kaç kez kansere yakalandığımı, soldaki ise bu hastalıktan kaç kez galip çıktığımı gösteriyor.
38 yaşındaki Eric Abidal, kariyerinde 6 sezon Barcelona forması giymişti. (Yenişafak)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle