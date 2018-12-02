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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.12.2018 - 23:07, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak'tan transfer müjdesi

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Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir maç olduğunu belirten Abdurrahim Albayrak, "İki takım da iyi mücadele etti. Bütün futbolcular iyi niyetliydi. Fazla bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah akşam televizyonlarda pozisyonları tekrar izleriz. İnşallah maça başka şeyler damga vurmaz. Beşiktaş yendi bizi, puan puana olduk. Açık ve net söylüyorum ki biz 6 puan geride bitirirsek, yapacağımız, çok açıklamak da istemiyorum pek, konuştuğumuz, anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde ikinci devrede bambaşka bir Galatasaray olacak. O zaman farklı şeyler konuşacağız. Bugün burada 1-0 yenildik. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. İnşallah hakem hataları akşam izlediğimiz pozisyonlarda bugünkü maça damgasını vurmaz. Fazla da ortamı germek istemiyorum. Konuşup konuşup bir şey yapamıyoruz. Bu vesileyle dün Türk Telekom Stadı’na 41 bin kişi geldi. Onların desteği için de çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta sahamızda oynayacağımız maçta tekrar galibiyetlere başlamak istiyoruz" diye konuştu.

"GALATASARAY’I HİÇ KİMSE YOK SAYAMAZ"
Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği’nden yapılan açıklama hakkında da konuşan Albayrak, "Şimdi bunu önce isteyen kim onu biz isteyeceğiz. Herhalde bir açıklaması olacak. Galatasaray’ı hiç kimse yok sayamaz. Dün akşam gördünüz. 41 bin kişi, bir dünya rekoru kırıyor. Bugün 41 bin kişi olan, yarın 30 milyonu geçen bir taraftar topluluğu olur. Camiaları germeyelim. Ben germek istemiyorum. Ne olur gelin şu camialar barışsınlar. Galatasaray’ı yok sayarak bir Kulüpler Birliği kararı almak, Türk futboluna yapılmış en büyük hatadır. Olmaması lazım. Bize de bundan önce birçok kulüp ne olur biz böyle bir şey yapacağız, destek olur musunuz dediği zaman biz asla hiçbir kulübümüz için böyle bir karara imza atmayız dedik. Geçen akşam televizyona bağlanan birçok kulüp başkanı da kendilerinin rızasının olmadan bu işin gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. Bu da gerçekten üzücüdür. Ortamı fazla germeyelim. Çok büyük camialar. Bizler bugün varız, yarın olmayacağız ama bu camialara iyi izler bırakıp gitmek istiyoruz. Onun için güzel insanları birbirine üzdürmeyelim. Birbirlerine kırdırmayalım. Güzel ülkemizde güzel şeyler yaparak bir iz bırakmak istiyoruz. Herkesin de aynı duyarlılıkta olduğu takdirde ülkemize ve futbolumuza çok daha iyi hizmet etmeyi cani gönülden diliyorum. Biz yenildik, Beşiktaş’ı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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