Abdürrahim Albayrak'tan son dakika Onyekuru açıklaması

Nijeryalı futbolcuyu ziyaret eden Albayrak, instagram hesabından yıldız futbolcuyla fotoğrafını paylaştı ve "Her şey yolunda, çok iyi gördüm, umarım en kısa sürede iyileşecek" açıklamasını yaptı.

Yeni transfer Onyekuru'nun yaklaşık 3 hafta sonra sahalara döneceği açıklanmıştı.