Haber Giriş: 13.01.2020 - 18:44,
Abdürrahim Albayrak'tan son dakika Onyekuru açıklaması
Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sıtma hastalığı nedeniyle tedavi altına alınan Henry Onyekuru'yu hastanede ziyaret etti,
Nijeryalı futbolcuyu ziyaret eden Albayrak, instagram hesabından yıldız futbolcuyla fotoğrafını paylaştı ve "Her şey yolunda, çok iyi gördüm, umarım en kısa sürede iyileşecek" açıklamasını yaptı.
Yeni transfer Onyekuru'nun yaklaşık 3 hafta sonra sahalara döneceği açıklanmıştı.
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