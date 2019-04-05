Abdurrahim Albayrak'tan "ibra" hamlesi

23 Nisan’da gerçekleşecek olan genel kurulda seçilme hakkının elinden alınabileceğini iddia eden Albayrak, en geç 30 gün içinde seçim kararı alınmasına ilişkin hükmün uygulanmasının tedbiren durdurulmasını istedi. Mahkeme delil olarak sunulan flash belleğin içindeki videonun çözümü için bilirkişi görevlendirdi. Videoda, Genel Kurul başladığında kalabalık olan salonda oylama sırasında daha az kişi olduğu, idari yönden ibra edilme aşamasında da kabul edenlerin çoğunlukta göründüğü öne sürülen görüntülerin olduğu bildirildi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada 23 Mart 2019 tarihinde yapılan Galatarasay’ın olağan genel kurul toplantısında Mustafa Cengiz yönetiminin mali bakımdan aklanması oylandığı ve yönetimin mali açıdan aklandığı belirtildi. Genel Kurul’da daha sonra yönetsel bakımdan yönetimin aklanmasının oylamasına geçildiği belirtilerek “İlk oylamada yönetimin olumlu oy almasına rağmen oyların sağlıklı sayılmadığı gerekçesiyle yeniden oylama kararı alınmıştır. Yapılan ikinci açık oylamada yönetim kurulunun yönetsel (idari) bakımdan aklanmamasına karar verilmiştir. Aklanmama kararına Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Kurul Toplantısı’na katılan bazı üyelerce muhalefet şerhi koyulmuştur. Ardından Denetim Kurulu’nun aklanıp aklanmaması hususunda üçüncü oylama yapılmıştır. Denetim Kurulu’nun da aklanmamasına karar verilmiştir” denildi.

İBRA EDİLMEMESİ, AKLANMAMASI ANLAMINA GELİR

Şu anki yönetimin her türlü özverili çalışmayı gerçekleştirdiğini dava dilekçesinde anlatan Abdürrahim Albayrak’ın avukatları, “Şu anki yönetim Galatasaray Spor Kulübü’nü kâra geçirmiştir. Borçluluğunu azaltmış ve mali anlamda gerekli iyileştirmeleri yapmıştır. Yönetimin mali açıdan ibra edilmesine rağmen yönetsel olarak(idari) ibra edilmemesi kamuoyunda infiale yol açmıştır. İbra edilmemeye ilişkin Galatasaraylı bir grup taraftar ayaklanmış ve toplumun vicdanı zedelenmiştir. Şu anki yönetimin Genel Kurul’da yönetsel ibra edilmemesi kararı hukuka aykırıdır. Mali yönden ibra edilmekle yönetsel ibra da gerçekleşmiştir. Albayrak’ın ibra edilmemesi, aklanmaması demektir. Yönetim kurulu üyesi sıfatıyla yapılacak ilk genel kurulda seçilme hakkı ortadan kaldırılmaktadır. Bu nedenle Abdürrahim Albayrak’ın hakkı tamamen ortadan kalkacak ve ciddi zararlar meydana gelecektir. En geç 23 Nisan’dan önce karar verilmesini istiyoruz. Yönetimin ibra edilmeme kararı, aklanmama nedeniyle seçilme hakkına engel olmaktadır. En geç 30 gün içinde seçim kararı alınmasına ilişkin hükmün uygulanmasının tedbiren durdurulmasını istiyoruz” dedi.

Mahkeme delil olarak sunulan flash belleğin içindeki videonun çözümü için bilirkişi görevlendirdi. Videoda, Genel Kurul başladığında kalabalık olan salonda oylama sırasında daha az kişi olduğu, idari yönden ibra edilme aşamasında da kabul edenlerin çoğunlukta göründüğü öne sürülen görüntülerin olduğu bildirildi.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, mali genel kurulda yaptığı konuşmada, "Biz bunları hak etmiyoruz" şeklinde konuşmuştu...