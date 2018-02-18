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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Abdurrahim Albayrak'tan hakem tepkisi: Herkes bizi üzmeye başladı
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Futbol
18.02.2018 - 23:04, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak'tan hakem tepkisi: Herkes bizi üzmeye başladı

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Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'a yakışır hareket etmek için hep sustuklarını söyleyerek, “Herkes bizi üzmeye başladı. Aslan kükrerse nasıl kükreyeceğini herkesin bilmesini istiyorum” dedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gomis’in bayılması hakkında konuşan Albayrak, “Maçın başında Gomis’in geçirdiği rahatsızlık hepimizi çok üzdü. Israrla oynamak istedi. Biz de oynattık” şeklinde konuştu.

Galatasaray’ın geçmiş maçlarda verilmeyen yüzlerce penaltısı olduğunu vurgulayan Abdurrahim Albayrak, “Bir verilen penaltılar var, bir de verilmeyen penaltılar var. Hep susuyoruz. Galatasaray’a yakışır hareket etmek istiyoruz. Herkes bizi üzmeye başladı. Aslan kükrerse nasıl kükreyeceğini herkesin bilmesini istiyorum. Sivas’ta verilen bir penaltı, oyundaki gardımızı düşürdü. Buradaki penaltı, penaltı ile alakası olmayan bir penaltı. Hiçbir zaman hakemleri üzmek istemedim. Ama maalesef Konya’daki kupa maçında 2 tane, İstanbul’daki maçta 2 tane penaltı verilmedi. Antalya maçında 3 tane penaltımız verilmedi. Bunları izlerken, biz büyük bir camiayı temsil ediyoruz. Burada 1-0’ız. Devre kapanıyor. Serdar Aziz tamamen topa giriyor. Penaltı ile cezalandırılıyor. Devreye 1-1 giriyoruz. Futbolcumuz sakatlandı, ikinci devreye girmedi” diye konuştu.

“Tüm camiamız ayağa kalktı”

Kendilerinin kimsenin hakkını yemek istemediklerini söyleyen Albayrak, “İnsanlar kükrüyor, bir şeyler değişiyor. İnsanlar ofsayttan gol atıyor. Biz kimsenin hakkı yemek istemiyoruz. Bu insanların emeği vardır. Dün akşam o soğukta 1.5 saat antrenman yaptık. Gecemizi gündüzümüze katıyor, geliyorsunuz, kasti midir değil midir, ben inanmıyorum. Hakemlere karşı hep saygılıydım. Tüm camiamız ayağa kalktı. Telefonlarımız susmak bilmiyor. Her gün böyle haksız bir penaltı. Mağlup olduk. Önümüzde çok maç var. Kaybetmeyeceğimiz bir maçı kaybettik” diyerek sözlerini noktaladı.

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