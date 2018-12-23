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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
23.12.2018 - 21:57, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak: "Yeni transferlerle herkesin özlediği Galatasaray olacak"

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Abdurrahim Albayrak: "Yeni transferlerle herkesin özlediği Galatasaray olacak"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni yılda transferlerle beraber herkesin özlediği Galatasaray’ın olacağını söyledi. Albayrak ayrıca sarı-kırmızılıların şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu belirtti.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı DG Sivasspor’u 4-2 mağlup etti.

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Galibiyeti özlemiştik. Herkes görüyor ki Galatasaray’ın cezalıları ve sakatları düzeldikçe hem galip geliyor hem de herkese keyif veren futbol oynuyor. Bugün keyif veren bir futbol oynadık. İnşallah ocak ayında yapacağımız transferler ile beraber Galatasaray taraftarlarına ile camiamızın daha da keyfi alacağı bir takım oluşturma çabalarındayız. Çok yorulduk, herhalde 24 saat uyuyacağım. Yarın hiç kalkmayacağım. Psikolojik olarak da, vücut olarak da yorulmuştum. Bu vesileyle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda güzel futbol, kavgasız, gürültüsüz futbol olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Yeni yılda transferlerle beraber herkesin özlediği Galatasaray olacak”

Galatasaray’ın şampiyonluk şansının sorulması üzerine Albayrak, ”Galatasaray şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesidir. Bundan önceki maçlarda da kelimeleri belki yanlış kullandım. Galatasaray taraftarlarını üzdüm, kusura bakmasınlar. Mağlubiyetten sonra konuşmak zor oluyor. Galibiyetten sonra konuşmak çok kolay. Belki kelimelerin yerlerini değiştirerek Galatasaray taraftarlarını üzdüm. Bütün taraftarlardan ayrı ayrı özür diliyorum, kusura bakmasınlar. Beni heyecanıma versinler. Puan kaybına en çok üzülenlerden biriyim. Yeni yılda transferlerle beraber herkesin özlediği Galatasaray olacak. Bugün de gördünüz mükemmel futbol oynadık. Bunun devamı da gelecek” diye cevap verdi.

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