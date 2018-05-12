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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
12.05.2018 - 23:03, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak: "Üst üste şampiyonluklar istiyorsak, bu seçimi kazanmamız lazım"

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Abdurrahim Albayrak: "Üst üste şampiyonluklar istiyorsak, bu seçimi kazanmamız lazım"

Yapılacak başkanlık seçimi öncesi sarı-kırmızılı kongre üyelerine seslenen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak, “Florya’da muhteşem bir uyum var. Seçimde bunun bozulmasını istemiyorum. Üst üste şampiyonlukla istiyorsak bu seçimde galip gelmemiz lazım” dedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak, “İyi bir maç oldu. Fatih hocaya çok teşekkür ederim. 1 hafta orada yattı. Bu gece de kimse uyumadı, hiç birimiz uyumadık. Tabii ki stresli geçiyor, kolay değil. 180 dakikamız vardı. Bugün yendik. Şimdi Göztepe maçı hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah İzmir’de galip gelip şampiyon olacağız. Onun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ona göre çalışıyoruz. Onun bilincinde ve ciddiyetindeyiz. Geldiğimizde hocamızla beraber şampiyon olacağız dedik. İnşallah olacağız” ifadelerini kullandı.

“Üst üste şampiyonluklar için kazanmamız lazım”

Galatasaray'ın 26 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan olağan seçimli genel kurul toplantısı öncesi kongre üyelerine seslenen Albayrak, şunları söyledi:

“Mustafa Cengiz başkanıma teşekkür ediyorum. İkimiz bir olduk. Yönetimde olmamama rağmen bir dediğimi iki yapmadı. İyi birlik oldu. Galatasaray seyircisine de teşekkür ediyorum. Muhteşem bir seyirciye sahibiz. Galatasaray kongre üyelerine de bu galibiyeti armağan ediyoruz. Florya’nın havasını bozmasınlar. Florya’da muhteşem bir uyum var. Seçimde bunun bozulmasını istemiyorum. Üst üste şampiyonluklar istiyorsak bu seçimde galip gelmemiz lazım. Tabii ki bunu kongre üyeleri bilir. Verecekleri bütün kararlara da saygım sonsuz.”

Abdürrahim Albayrak, son hafta maçlarının hangi gün oynanacağının belli olmasından dolayı bir karmaşa yaşadıklarını da dile getirerek, “Önümüzdeki maçları ne zaman oynanacak belli değil. Hoca bile içeride oyunculara kaç gün izin verecek bilmiyor. Keşke daha önceden bunlar açıklansaydı” şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılıların deplasmanda şampiyonluk maçına çıkacağı Göztepe mücadelesi için yoğun bir talep olduğu ve bu bağlamda Göztepe kulübüyle herhangi bir görüşme yapılıp yapılmadığı ilgili soruya ise Albayrak, “Atatürk Stadı var ama passolig sistemi çalışıyor mu, bilmiyorum. Burada Göztepe ve TFF’yi de suçlamamak lazım. Bu iki günde kurulacak bir sistem değil. Tabii ki 8-10 trilyona yakın para toplanır. Göztepe Yönetim Kurulu tabii ki bunu düşünmüştür ama benim bildiğim kadarıyla o stadın çözme riski varmış” diyerek cevap verdi.

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