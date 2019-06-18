Abdurrahim Albayrak transferi doğruladı! "Görüşme var..."
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer gündeminde yer alan Ever Banega ile ilgili "Görüşme var ama netleşen bir durum yok" açıklamasını yaptı.
Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe gelirken, Ever Banega transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Arjantinli tecrübeli orta sahayı Galatasaray'ın transfer edip etmeyeceği merak edilirken, taraftalar da son gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu doğrultuda, 'Ever Banega transfer olacak mı?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor.
A Spor'da yer alan habere göre; Arjantinli yıldız Ever Banega konusunda sarı kırmızılılardan ilk resmi açıklama geldi.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Arjantinli oyuncu ile görüşmelere başlandığını ancak henüz netleşen bir durumun olmadığını duyurdu.
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