Abdurrahim Albayrak sitem etti! "Hak etmedik"
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, yönetimlerinin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından sitemkar bir paylaşım yaptı.
Galatasaray’ın yıllık olağan mali genel kurulu bugün gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali açıdan ibra edildi; ancak idari açıdan ibra edilmedi.
Albayrak, ibra kararının ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, "Bunu hak etmedik." ifadelerini kullandı.
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