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Futbol
11.12.2019 - 22:37, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması

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Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Paris Saint Germain maçı öncesinde yaşanan çirkin saldırı hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Paris Saint Germain maçı öncesinde yaşanan çirkin saldırıya ilişkin konuştu.

A Spor'a konuşan Albayrak, taraftarlarla görüştüğünü ve endişe duyulacak herhangi bir durum olmadığını ifade etti.

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

Taraftarlarımızda herhangi bir şey yok. Kimse endişe etmesin. Her zaman olduğu gibi taraftarlar arasında ufak tefek tartışmalar olabilir. Bunlardan biri yaşandı. Tribün lideri arkadaşlarla da görüştüm, herhangi bir olumsuz durum yok.

Pariste Galatasaray taraftarına çirkin saldırı
Paris'te Galatasaray taraftarına çirkin saldırı!

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