Abdurrahim Albayrak: O yazıyı yazanın işine son vereceğiz
Galatasaray'da maç sonu yapılan göndermenin yönetimden habersiz olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray - Trabzonspor maçında skorboardda yazan yazı Trabzonspor'da olduğu kadar Galatasaray'da da tepki yarattı. Sarı-kırmızılı yönetici Abdurrahim Albayrak, "Bu yazıyı yazanın işine son vereceğiz" dedi.
TRABZONSPOR TEPKİLİ
Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Galatasaray maçının ardından Türk Telekom Arena Stadı’nın skorbordunda yer alan 'Şampiyonların kupası müzesinde olur. Galatasaray Stadyum Müzesi ve Turu, ziyaretçilerini bekliyor' yazılı görselin ne anlama geldiği konusunda Garatasaraylı yetkililerden cevap beklendiği belirtildi.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Bu akşam Galatasaray ile Türk Telekom Arena’da oynadığımız karşılaşmanın ardından stadyumdaki scoreboard’a yansıyan ifadenin ne anlama geldiğini herkes gibi biz de merak ediyoruz. Galatasaraylı yetkililere soruyoruz: Hiçbir amaca hizmet etmeyen bu ifade hangi maksatla; hangi kurum ve şahıslar kastedilerek kullanılmıştır? Acilen cevap beklediğimizi belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.
Galatasaray Kulübü konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
Bugün oynanan Galatasaray -Trabzonspor maçı sonrası Stadyumdan skorboard dan yapılan yayın tamamen Müze ile ilgili bir tanıtım yazısıdır. Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmamıştır. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bu tanıtım yayından derhal kaldırılmıştır. Bu gereksiz yayın ile ilgililer hakkında gereken soruşturmanın yapıldığını, herhangi bir kastımız olmadığını Trabzonspor Camiası ve Spor Kamuoyuna samimiyetle bildiririz.
"FENERBAHÇE'YE GÖNDERMEYDİ"
Galatasaray’ın pazarlamadan sorumlu yöneticisi Cenk Soyer ise yaptığı açıklamayla olayın seyrini değiştirdi. Soyer, “Skorbord paylaşımının Trabzonspor ile hiçbir alakası yok. Hafta içi açıklamalar yapan ve ekstra yıldız isteyen Şekip Mosturoğlu’na benim de onayımla esprili bir gönderme yaptık. Niye Trabzon’u hedef alalım?” açıklamasında bulundu.
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