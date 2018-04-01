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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
01.04.2018 - 22:35, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak: O yazıyı yazanın işine son vereceğiz

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Abdurrahim Albayrak: O yazıyı yazanın işine son vereceğiz

Galatasaray'da maç sonu yapılan göndermenin yönetimden habersiz olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray - Trabzonspor maçında skorboardda yazan yazı Trabzonspor'da olduğu kadar Galatasaray'da da tepki yarattı. Sarı-kırmızılı yönetici Abdurrahim Albayrak, "Bu yazıyı yazanın işine son vereceğiz" dedi.

TRABZONSPOR TEPKİLİ

Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Galatasaray maçının ardından Türk Telekom Arena Stadı’nın skorbordunda yer alan 'Şampiyonların kupası müzesinde olur. Galatasaray Stadyum Müzesi ve Turu, ziyaretçilerini bekliyor' yazılı görselin ne anlama geldiği konusunda Garatasaraylı yetkililerden cevap beklendiği belirtildi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Bu akşam Galatasaray ile Türk Telekom Arena’da oynadığımız karşılaşmanın ardından stadyumdaki scoreboard’a yansıyan ifadenin ne anlama geldiğini herkes gibi biz de merak ediyoruz. Galatasaraylı yetkililere soruyoruz: Hiçbir amaca hizmet etmeyen bu ifade hangi maksatla; hangi kurum ve şahıslar kastedilerek kullanılmıştır? Acilen cevap beklediğimizi belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübü konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bugün oynanan Galatasaray -Trabzonspor maçı sonrası Stadyumdan skorboard dan yapılan yayın tamamen Müze ile ilgili bir tanıtım yazısıdır. Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmamıştır. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bu tanıtım yayından derhal kaldırılmıştır. Bu gereksiz yayın ile ilgililer hakkında gereken soruşturmanın yapıldığını, herhangi bir kastımız olmadığını Trabzonspor Camiası ve Spor Kamuoyuna samimiyetle bildiririz.

"FENERBAHÇE'YE GÖNDERMEYDİ"

Galatasaray’ın pazarlamadan sorumlu yöneticisi Cenk Soyer ise yaptığı açıklamayla olayın seyrini değiştirdi. Soyer, “Skorbord paylaşımının Trabzonspor ile hiçbir alakası yok. Hafta içi açıklamalar yapan ve ekstra yıldız isteyen Şekip Mosturoğlu’na benim de onayımla esprili bir gönderme yaptık. Niye Trabzon’u hedef alalım?” açıklamasında bulundu.

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G.Saraydan olay yaratan gönderme F.Bahçe, Trabzonspor...
G.Saray'dan olay yaratan gönderme! F.Bahçe, Trabzonspor...

Abdurrahim Albayrak: O yazıyı yazanın işine son vereceğiz

 

 

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