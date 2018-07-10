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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
10.07.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak açıkladı! En az 2 transfer...

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Abdurrahim Albayrak açıkladı! En az 2 transfer...
Abdurrahim Albayrak'tan Yuto Nagatomo transferi hakkında önemli açıklama! Albayrak'ın açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılı takımın hazırlıklarını sürdürdüğü İsviçre'nin Zürih kentinde basın mensuplarına yemek verdi.

Yemeğin ardından açıklamalarda bulunan Albayrak, çok keyifli bir kamp dönemi geçirdiklerinin altını çizerek, "Buraya yemeğe gelirken sokakta bile hocalarla birlikte şakalar yaptık. Tüm İsviçreliler bize bakıyor. Öyle bir neşe içerisinde geçiyor. İdmanlar da inanılmaz güzel geçiyor. Son teknolojilerin, en güzellerini temin ettik hocanın isteği doğrultusunda. İnanılmaz bir efor sarfediyor futbolcular. Fizyoterapist arkadaşlarımız inanılmaz sistemler geliştirdiler. Her geçen gün üzerine koyan bir ekibimiz oldu. Üzerine koya koya gidiyoruz. İsviçre'den döndüğümüz zaman inanılmaz fit bir Galatasaray olacak. Geçen sezon hocanın idmanını yemeyen bir Galatasaray vardı. Ama bu sezon, sezon başında hocanın idmanını yiyen bir takım olacağız. Tahmin ediyorum futbolcularımız da Şampiyonlar Ligi'ni oynamayı özlemiştir" ifadelerini kullandı.

"UEFA'NIN VERDİĞİ LİMİT İÇERİSİNDE KALACAĞIZ, TALİMATLARIN DIŞINA ASLA ÇIKMAYACAĞIZ"

En az 2 transfer daha yapmayı planladıklarını belirten Albayrak, "Yabancı kontenjanında yer açma durumumuz olabilir. Her şeye hazırlıklıyız. A ve B planlarımız her zaman için hazır. Ona göre kendimizi hazırlıklı tutuyoruz. Kiralama yöntemi ile UEFA'nın verdiği limit içerisinde kalacağız, talimatların dışına asla çıkmayacağız. Transfer muhakkak yapacağız. En az 2 tane daha transfer yaparız diye düşünüyorum. Her an her şey olabilir. Sürprizler olabilir, hazırlıklı olmak gerek. Gitmek isteyen olursa, gidebilir. Hocanın böyle bir niyeti yok. Galatasaray'ı istemeyen birisi varsa, illa kal diyecek halimiz yok. Şu anda yabancı kontenjanımızda bir açığımız var. Onu doldurduktan sonra bir tane gider diye düşünüyorum" dedi.

"MUHAKKAK BİR KALECİ TRANSFERİ YAPACAĞIZ"

Kaleci transferi ve Tarık Çamdal'ın durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Abdurrahim Albayrak, "Kaleci transferi gündemdedir, muhakkak bir kaleci transferi yapacağız. Bunun da yerli olmasını istiyoruz. Altyapıdan gelen arkadaşlarımızı da hocamız değerlendiriyor. Tarık ile konuştum. Pırıl pırıl bir insan, kendisi de çok üzülüyor. Ben de bakıyorum, o da kendisine kulüp bakıyor. Galatasaray'dan dostça ayrılacağına inanıyorum. Onun bir suçu yok. Zamanında yüksek paralara alınmış. Tarık da bunun altında ezilmiş. İnşallah yeni bir kulüp bulur, kendisine gelir ve Türk futboluna hizmet etmeye devam eder" diye konuştu.

"N'DIAYE GİTTİĞİNE PİŞMAN"

Badou N'Diaye'nin gündemde olup olmaması üzerine gelen bir soruya yanıt veren Albayrak, "N'Diaye Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Biz hiç istemedik gitmesini, kampta bize gitmek istediğini söylemişti. Şimdi gittiğine çok pişman. Şampiyon takımdan, küme düşen bir takıma gitti. Bazen bu tip ayrılıklar da güzel oluyor, kulübün değerini iyi anlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"TREZEGUET'İ KADROMUZA KATMAK İSTİYORUZ"

Kasımpaşa'nın yıldız oyuncusu Trezeguet için transfer girişimlerinin devam ettiğini belirten kulübün ikinci başkanı Albayrak, "Trezeguet gündemde. Formüller arıyoruz. Kasımpaşa'da çok değerli ağabeyim ile bir yerlere götürmeye uğraşıyoruz. İnşallah onu da transfer sezonunun sonuna kadar kadromuza katacağız" dedi.

Eren Derdiyok'a Trabzonspor'dan bir teklif geldiği iddialarını yalanlayan deneyimli yönetici, "Eren için bir teklif yok, bizim değerli bir oyuncumuzdur" açıklamasını yaptı.

"BU İŞİ KENDİ ARAMIZDA ÇÖZMELİYİZ"

Galatasaraylı iş adamları ile irtibat halinde olduklarını belirten Abdurrahim Albayrak, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Dün başkan ile görüştük. Bugün de uzun uzun konuştuk. Kombine alan, Galatasaray'a hizmet eden taraftarlarımızı ziyaret edeceğiz. Galatasaraylı iş adamlarına gidip bu kombineleri uzatmak istiyoruz. Ciddi bir rakam gelecek. Ben de, başkan da uzatacağız. Sadece telefonla görüştüğüm birkaç arkadaşımız localarını uzattılar. Dün ve bugün ciddi paralar girmeye başladı. Herkes elini taşın altına sokmalı. Bize UEFA'nın verdiği kriterlerin dışına çıkamayız. Bu yüzden bankalara gidemeyiz. Bu işi kendi aramızda çözmeliyiz."

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