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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.08.2019 - 02:28, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak: "Ligi kupayla kapatıp ligi kupayla açtık"

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Abdurrahim Albayrak: "Ligi kupayla kapatıp ligi kupayla açtık"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 3 kulvarda da şampiyon oldukları için mutluluklarını ifade etti.

TFF Süper Kupa maçının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Albayrak, "Ligi kupayla kapatıp ligi kupayla açtık. Kupalara alışığız." dedi.

Yeni sezonun ilk kupasını aldıklarını dile getiren Albayrak, "Yenileri de gelecek. Çok sayıda kupamız oldu. Allah herkese böyle yöneticilik nasip etsin. Her girdiğiniz kulvarda birinci oluyorsunuz. Bu kolay değil. Dünyanın en mutlu anlarından bir yenisini yaşadık. Kupa Galatasaray camiasına hayırlı olsun." diye konuştu. 

Kazandıkları kupanın moraliyle lige iyi başlayacaklarını aktaran Albayrak, "Birkaç futbolcu daha alıp birkaç futbolcu daha satacağız. 'Seri’yi alamaz' dediler aldık. 'Emre Mor'u alamaz' dediler aldık. Her şeyin hayırlısı. Hayırlısıysa Falcao da olsun, değilse olmasın. Elimizden geleni yapıyoruz. Her şeyin hayırlısı." değerlendirmesinde bulundu. 

Sarı-kırmızlı takımın kaptanı Selçuk İnan da karşılaşma sonrasında görüşlerini şöyle aktardı: 

"Bu Galatasaray'da toplamda 14. kupam yanlış hatırlamıyorsam. Şükürler olsun. Gururluyum, mutluyum. Bugün takım arkadaşlarımı, teknik ekibi ve herkesi tebrik ediyorum ama en büyük teşekkürü de taraftarlara vermek istiyorum. Yine her zamanki gibi itici bir güç oldular. Bu maçları oynamak kolay değil. Sezonu 3 kupayla tamamlamak çok önemli bir şey. Belki de 10, 20, 30 yılda gerçeklesen bir şey." 
Selçuk İnan yeni transfer Seri ile uyumu hakkındaki bir soruya da "Çok önemli bir oyuncu. Kendini kanıtlamış bir oyuncu. Çok zorlanmadık. Futbolun dili de bir aslında." yanıtını verdi. 

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