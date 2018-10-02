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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.10.2018 - 10:51, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak: "İnşallah Türkiye'ye galip dönmek istiyoruz."

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Abdurrahim Albayrak: "İnşallah Türkiye'ye galip dönmek istiyoruz."

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Portekiz'in Porto takımıyla yapacakları maçtan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı kafilenin Porto'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Porto ile zorlu bir maç oynayacağız. Bunun bilincindeyiz. Ona göre hazırlandık. Eksiklerimiz vardı. İnşallah Türkiye'ye galip dönmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güce sahibiz." dedi.

Porto'yu ciddiye aldıklarını aktaran Albayrak, "Hem teknik ekibimiz hem de futbolcularımız hazır ama baştan büyük konuşmamak lazım. Deplasmanda Porto ile oynuyorsunuz. Rakibiniz ne kadar formsuz olsa da bunun bilincinde ve ciddiyetindeyiz. Alacağımız galibiyete çok ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yapılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok'un durumuyla ilgili, "Bizimle beraber olacak ama sahaya sürüp sürmeme kararı hocamız Fatih Terim'in. Ona ben karar veremem, yorum da yapamam." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve sezonun ilk yarısını kapatan Emre Akbaba için üzüldüğünü aktarak sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Emre ile ilgili çok üzüntülüyüm. Pozisyonu gördüğümde içim yandı. Israrla oynamak istedi. Ne kadar büyük bir Galatasaray aşkı var. Hoca oyundan aldığında soyunma odasına gitti. Ben de maçı yarıda bırakıp soyunma odasına indim. Hala üzülüyordu. 'Keşke çıkmasaydım. Şimdi hocam ne diyecek?' diyordu. Kendisi de ciddi bir sakatlık geçirdiğinin farkında değildi. Ayakkabısını ben çıkardım. Bu kadar ciddi olduğunu biz de tahmin etmiyorduk. Milyonda bir görülecek kırık bizi buldu. Her şeyde bir hayır vardır. Allah beterinden korusun. En kısa zamanda inşallah aramızda olacak."

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