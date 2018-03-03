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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFutbol HaberleriAbdurrahim Albayrak: Hocamız Florya'da yatıyor, bu yüzden Fatih Terim oluyor
Futbol Abdurrahim Albayrak: Hocamız Florya'da yatıyor, bu yüzden Fatih Terim oluyor
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Futbol
03.03.2018 - 23:17, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak: Hocamız Florya'da yatıyor, bu yüzden Fatih Terim oluyor

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Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekilki Abdurrahim Albayrak Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 7-0 mağlup ettikleri karşılaşmaın ardından açıklamalarda bulundu.

Kardemir Karabükspor ve Galatasaraylı taraftarların karşılıklı olarak tezahürat yapmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Albayrak, "Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Albayrak, "Mehmetçiklerimizden Allah razı olsun. Bugün rahat top oynuyorsak, sahaya çıkıyorsak onların sayesindedir. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Onları kanı hiçbir zaman yerde kalmayacak. Hepimiz tek yürek, ülkemiz bu işin üstesinden gelecektir. O güce sahip bir ülkeyiz" dedi.

"ARTIK BU MAÇI BİR KENARA BIRAKIP, ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Bu tip maçlardan korktuklarını oyunculara anlattıklarını ifade eden Albayrak, "Çünkü rakibimizin kaybedecek bir şeyinin olmadığını biliyoruz. Onun için de çok rahat oynayacaklar, ona göre hocamız takımı çok iyi hazırladı. Bugünkü konuşmada, dünkü konuşmada idmanlarda. 7-0 gibi net bir skorla İstanbul'a dönüyoruz. Artık bu maçı bir kenara bırakıp, önümüze bakacağız. Atiker Konyaspor maçına hazırlanacağız. Hedefimize tek tek ilerliyoruz. Galatasaray'da bir bahar havası' diyebiliriz" diye konuştu.

"BÜTÜN FUTBOLCULARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR"

Fernando'nun dönüşüyle ilgili sorulan soruya Albayrak, "Hocamızda haklı olarak ona da şans veriyor ki, önümüzdeki haftalarda yararlanmayı düşünüyoruz. Çok değerli futbolcumuz. Ona ihtiyacımız var, bütün futbolcularımıza ihtiyacımız var. Oynayan ve oynamayan hepsi elinden geleni yapıyor. Başta başkanımız dün İsviçre'deydi, İsviçre'den sabah erken saatte gelip ayağının tozuyla Karabük'e geldi. Yorgun geldi bize de moral verdi. Hocamız zaten Florya'da yatıyor, Florya'da kalkıyor, onun için işte Fatih Terim oluyor. Bunları unutmamak lazım" şeklinde cevap verdi.

Gomis'in performansıyla ilgili bir gazetecinin sorusuna Albayrak, Galatasaray'ın tarihinde iki hafta üst üste üç gol atan olmadığını söyleyerek, "Bugün dört gol attı, iki haftada 7 tane gol attı. Öyle bir futbolcuya sahip olduğumuz için çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.

Taraftarlara da teşekkür eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Güzel bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız İşlerini güçlerini bırakıp Atiker Konyaspor maçına gelsinler. Tribünlerde rekor bir kırmak istiyoruz. Galatasaraylı futbolcularımızın hakkı tribünleri doldurmak istemeleri. O tezahüratla, coşkuyla zor bir maç olacak Atiker Konyaspor maçı ama taraftarlarımızı da

 

Fatih Terim Gomis'in performansı hakkında konuştu

Fatih Terim'den Gomis'e özel tebrikSpor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Karabükspor'a konuk olan ve sahadan 7-0 galip ayrılan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Ciddi ve disiplinli oynamamız öne çıkması gereken başlık" dedi. Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, böyle farklı bir sonuçtan sonra oyuncularını tebrik ettiğini söyledi. Kendileri için bugün önemli olanın ciddi ve disiplinli oynamaları olduğunu belirten Terim, "Bizim için bugün en önemli konu, bireysel performansları konuşmak yerine rakibimizin de durumuna, nerede, nasıl olduğuna bakmadan, bunlardan bağımsız ciddi ve disiplinli oynamamız öne çıkması gereken başlık. Yoksa oyuncularımızın biri biraz daha iyi, biri biraz da arkada, diğeri biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz özellikle böyle bir farklı sonuçtan sonra. Gomis'i tebrik ediyorum. Gollerimizi atıyor. 18 içerisinde hakikaten çok etkin olduğunu söylemiştim. İnşallah böyle devam eder. Son Kasımpaşa'daki olaydan sonra hep beraber burayı daha doğru aştığımız inancındayım. İnşallah daha da katkı sağlayacak." diye konuştu.
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