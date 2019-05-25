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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.05.2019 - 00:20, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak: "Fatih hocamla bizim olduğumuz yerde şampiyonluk vardır"

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Abdurrahim Albayrak: "Fatih hocamla bizim olduğumuz yerde şampiyonluk vardır"

Ligin son hafta maçında Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 4-3 mağlup olan Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyon olarak geldik buraya, şampiyon olarak gidiyoruz. Sivas’ta iki tane kupa aldık. Bir hafta önce Ziraat Türkiye Kupasını, bugün de Lig Kupasını kazandık. Bu sene iki şampiyonlukla sezonu kapattık. 2-0 öne geçtiğimiz maçı 4-3 kaybettik. Bunun için üzüldük ama birçok futbolcumuzu görme imkanına sahip olduk. Sivasspor’u tebrik ediyorum. İyi bir maç oldu ama yenildiğimiz için üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok rahat kazanacağımız maçtan 4-3 gibi bir mağlubiyetle ayrıldık. Her şeye rağmen biz Allah’ıma şükürler olsun şampiyon olduk ve iki kupayı aldık. İnşallah üçüncü kupayı da Ağustos’ta alıp yeni sezona o şekilde devam edeceğiz. Yarın akşam kutlamalarımız var. Bütün taraftarlarımızı stadımıza bekliyoruz, hiç boş yer kalmasın. Doyasıya kutlamak, taraftarlarımızla bu mutluluğu yaşamak istiyoruz. Kupamızı alalım, kendimize de bir baktıralım. Çok yorulduk. Ondan sonra hocamızla beraber oturacağız. Şampiyonlar Ligi’ne hazır bir kadro ile çıkacağımıza emin olabilirsiniz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Fatih hocam ile bizim olduğumuz yerde şampiyonluklar hep vardır."

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