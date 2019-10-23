Abdurrahim Albayrak: Falcao ile ilgili sorun yok

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAbdurrahim Albayrak: Falcao ile ilgili sorun yok
GeriFutbol Abdurrahim Albayrak: Falcao ile ilgili sorun yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
23.10.2019 - 01:03, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak: Falcao ile ilgili sorun yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abdurrahim Albayrak: Falcao ile ilgili sorun yok

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı taraftarların futbolculara sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Albayrak sakatlığı olan Falcao’nun hiçbir sorunu olmadığını belirterek, taraftarlar tarafından ıslıklanan Belhanda’nın da çok üzgün olduğunu ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, sahasında İspanyol ekibi Real Madrid’e 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Aslında çok iyi hazırlanmıştık. Çok gol pozisyonlarına girdik. Maalesef değerlendiremedik. Son dakikada yakaladığımız pozisyonu gole çevirseydik en azından berabere biterdi. Oynadığımız takım Real Madrid, bunu unutmamak lazım. 1 milyar değeri olan bir takımla oynadık. Bizim de çok iyi futbolcularımız var. Yenmek için çıktık ama maalesef PSG’den sonra Real Madrid’e de yenildik. 1 puandayız. Daha her şey bitmedi. Çok üzgünüz. Taraftarlarımızın futbolcularımıza gösterdiği tepkiye çok fazla üzüldüm. Bu futbolcular iki sene üst üste şampiyon eden kardeşlerimiz. Bunlar bizim canımız, ciğerimiz. Taraftarlarımız rica ediyorum; bizim futbolcularımızın hepsi değerlidir. Aileleri bizim yanımızda oturuyor. Çok üzgün bir şekilde stattan çıktı. Taraftarlarımızın futbolcularımıza sahip çıkması lazım. Biz bir olursak Galatasaray’ın ulaşamayacağı hiçbir hedef yoktu. Bugüne kadar öyle olmuştur. Bundan sonra öyle olacaktır. Galatasaray taraftarından özellikle ricam; bugün rakibimiz Real Madrid’e 1-0 mağlup olduk diye futbolcularımıza bu tepkisi hiç olmadı. Çok üzüldüm onlara. Bir maçla kötü olmaz her şey. Bundan sonra çok daha iyi olacağız. Sakat futbolcularımız iyileşecek. Allah’ın izni ile en güzel günler yakında” diye konuştu.



Falcao ile ilgili hiçbir problem yok”

Radamel Falcao’nun son durumunun sorulması üzerine Albayrak, “Falcao ile ilgili hiçbir problem olamaz. Sakatlığı var. Kısa bir sürede bu sakatlığı atlatacak. Beşiktaş maçına yetişip, yetişmeyeceği hocamız karar verir. Ondan sonraki maçımızda sahada olacak. Hem hocamız hem biz Falcao’dan, bütün futbolcularımızdan çok memnunuz. Hiçbir sorun yoktur” diye cevap verdi.

“Belhanda çok üzgündü”

Maçta taraftarlar tarafından ıslıklanan ve direkt soyunma odasına giden Younes Belhanda ile konuştuğunu ifade eden Abdurrahim Albayrak, “Soyunma odasına gittim, Belhanda’yı tekrar dışarı getirdim. Çok üzgündü. Belhanda çok değerli futbolcumuzdur. İki sene üst üste şampiyonluğumuzda herkes gibi Belhanda’nın da çok büyük katkısı vardır. Kendisi bir sakatlık geçirdi. Sakatlıktan yeni çıktı. Çenesi kırıldı, öyle oynuyor. Çok büyük fedakarlık da gösteriyor. Bizim için hepsi değerli. Taraftarlardan özellikle ricam; lütfen sakin olalım, dolduruşa gelmeyelim. Hepsi bizim için değerlidir” şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle