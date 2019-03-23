Abdurrahim Albayrak: 'Emre Taşdemir'i borsaya bildirmedik çünkü'
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bu sezon da şampiyon olacaklarına inancının sonsuz olduğunu söyledi.
Devam eden Mali Genel Kurul'da cevap hakkı kullanmak için kürsüye gelen Albayrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
'Abdurrahim Albayrak: 'Biz bu senede şampiyon olacağız. Buna inancım sonsuz.
Emre Taşdemir'i neden borsaya bildirmedik? Emre'yi 3,5 milyon euro alan oyuncuların yanında küçük düşürmemek için bunu yaptık. Bazı arkadaşlarımız çok cüzi bir rakamla oynuyor, onları korumak adına bunu yaptık. O arkadaşımız milli takıma seçildi şimdi.
Fatih hoca ile aramızda en ufak bir şey yoktur, olmamıştır, olamaz da. Mali kongreden önce sözleşme imzalamak istemedik çünkü sizler tarafından yanlış yorumlanır diye başkanım ile böyle bir karar aldık."
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