Abdurrahim Albayrak direkten döndü

Ligde geçtiğimiz nisan ayında oynanan Fenerbahçe maçı sonrası söylediği, “Bildiğim birçok şey var. Bana söylenen çok şeyler var. Zamanı geldiğinde paylaşacağım” sözleri nedeniyle Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet edilen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın yöneticilik kariyerinin sona erme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. CNN Türk’te önceki gece ekrana gelen Limitsiz Futbol programında yayınlanan belgeye göre; Gümüşdağ’ın avukatı, Başsavcılığa verdiği dilekçede Albayrak’a ‘sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunma eylemi’ nedeniyle idari para cezası ve spor müsabakalarını seyirden men talebi ile suç duyurusunda bulundu.

Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz yolu açık

Başvuruyu görüşen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eylemin gerçekleştiği yerin Kadıköy’deki Ülker Stadı olması nedeniyle ‘yetkisizlik’ kararı verip dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Savcılık, yaptığı inceleme sonucunda Albayrak’ın eyleminin ‘suç değil kabahat’ olduğu gerekçesiyle 6222 Sayılı Kanun’un 22. maddesinin 2. fıkrası gereği 5 bin TL idari para cezası verdi. Eğer savcılık, 2. fıkra değil de 3. fıkradan işlem yaparak konuyu mahkemeye taşısaydı ve mahkeme de ‘1 yıl spor müsabakalarını seyirden men cezası’ verseydi, Abdurrahim Albayrak’ın yöneticilik kariyeri kanunen sona erecekti. Albayrak’ın söz konusu idari para cezasını ödediği belirtildi. Karara karşı, tebliğinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itiraz yolunun açık olduğu da karar verildi.

6222 Sayılı Kanun’un 22. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkraları şöyle

Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişilere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, 5 bin Türk Lirası’ndan 50 bin Türk Lirası’na kadar idari para cezası verilir. îBirinci fıkra kapsamına giren fiillerin spor kulübü veya federasyon yöneticileri tarafından işlenmesi halinde, birinci fıkra hükmüne göre verilecek ceza 5 katına kadar artırılır. ïBirinci fıkra kapsamına giren fiilleri işleyen kişiler, ayrıca idari tedbir olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanır. Bu yasak, kararın verildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle uygulanır.

Başakşehir Kulübü, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’a verilen ceza ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu üzerine Albayrak’a 5 bin lira idari para cezası verildiği belirtilerek şöyle denildi: “İlgili yönetici, hatırlanacağı üzere ‘Bildiğim birçok şey var. Bana söylenen çok şeyler var. Zamanı geldiğinde paylaşacağım’ demiş, defalarca kendisini bildiklerini söylemeye davet etmemize karşın söylediği sözlerin arkasında duramamıştır. İlgili yönetici, kendisini suçlu bulan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın vermiş olduğu kararın kesinleşmesi ile birlikte idari para cezasını ödemiş ve hakkında kurulan hüküm kayıtlara geçmiştir.”