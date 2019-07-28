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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.07.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak: Diagne'yi değerini bulmadan satmayız

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılıların Avusturya'nın Seefeld bölgesinde kamp yaptığı otelde basın mensupları ile sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Albayrak, basın mensuplarına transfer çalışmaları ile ilgili bilgiler verirken, Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin takımdaki geleceği hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray İkinci Başkanı nokta transferler yapacaklarını söyleyerek, "Transfer yapmak için transfer yapmak istemiyoruz. Nokta transfer yapacağız. Hocamız, istediği isimleri ve öncelikli olanları söylüyor. Biz de alabileceğimizi alıyoruz, alamadıklarımızda hocamız yeni isimleri söylüyor" dedi.

Galatasaray transfer haberleri | Falcao transferinde son dakika
Galatasaray transfer haberleri | Falcao transferinde son dakika!

Albayrak, Mbaye Diagne'nin takımdaki geleceği hakkında ise, Senegalli golcüyü değerini bulmadan göndermelerinin söz konusu olmadığını belirterek, "Diagne'yi illa ki satacağız diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız. İsteyen kulüpler var. Bunlar var diye de bedavaya verecek halimiz yok. Değerini bulursa onay veririz. Değerini bulmayan futbolcuyu vermemiz söz konusu değil" diye konuştu.

"NOKTA TRANSFERLER YAPACAĞIZ"

Transferde ince eleyip sık dokuyup nokta transferler yapacaklarını ve Fatih Terim'in raporu doğrultusunda futbolcular ile görüştüklerini ifade eden Albayrak, "Hesabımızı, kitabımızı iyi yapmamız lazım. Hocamızın raporu doğrultusunda baktığımız futbolcular var ama çok iyi düşünmemiz, hesap etmemiz lazım. Ödemelerini de düşünmemiz gerek. Kolay işler değil. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz. 4-5 saatlik uykuyla geçiriyoruz. Bin kişiyle görüşüyorsun. Bazısının kulübüyle, bazısının kendisiyle, bazısının da menajeriyle anlaşamıyorsun. Transfer yapmak için transfer yapmak istemiyoruz. Nokta transfer yapacağız. Hocamız, istediği isimleri ve öncelikli olanları söylüyor. Biz de alabileceğimizi alıyoruz, alamadıklarımızda hocamız yeni isimleri söylüyor. Çalışma sistemimiz bu. Kaleci ihtiyacımız vardı, onu aldık. Seri dünya çapında bir futbolcu. Babel çok önemli bir isim. Babel transferi hocamızın bize 6 ay önce söylediği hedeflerden biriydi. Ocak ayında hoca 'Babel'i şimdiden bitirin' dedi. O dönemde girişimlere başladık. Bunlar 1 günde olan şeyler değil" açıklamasında bulundu.

Abdurrahim Albayrak: Diagneyi değerini bulmadan satmayız

"EMRE MOR'LA TERİM'DEN BAŞKASI BAŞA ÇIKAMAZ"

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Emre Mor hakkında gelişmelerin yaşanabileceğini ve Emre ile Fatih Terim'den başkasının başa çıkamayacağını sözlerine ekleyen Albayrak, "Emre Mor'da 'olmuyor' diye bir şey yok. Her şey bize bağlı. Önümüzdeki hafta çok şey olabilir. Kulübü uyanıklık yaptı. Çocuk Türkiye'ye gelir gelmez bir bedel istemeye kalktılar. Bunu açık ve net söylüyorum. Onunla Fatih hocadan başkası başa çıkamaz. Kendisi de biliyor. Bunu Emre'ye de söyledim. Her şeyin bittiğini düşündük. Kulübü de razıydı ama birden bire bir şeyler oldu" şeklinde konuştu.

"DIAGNE'Yİ DEĞERİNİ BULMADAN SATMAYIZ"

Diagne'nin kıymetini bulmadan satmayacaklarını vurgulayan Albayrak, "Diagne'yi 'illa ki satacağız' diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız. İsteyen kulüpler var. Bunlar var diye de bedavaya verecek halimiz yok. Değerini bulursa onay veririz. Değerini bulmayan futbolcuyu vermemiz söz konusu değil. Son kararı hocamız verecek. Bizler menajerler aracılığıyla gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Hoca gitmesine izin verirse biz de kendi kulübümüzün menfaatlerini düşünerek bir karar veririz" dedi.

Galatasaray transfer haberleri | Falcao transferinde son dakika
Galatasaray transfer haberleri | Falcao transferinde son dakika!

Abdurrahim Albayrak: Diagneyi değerini bulmadan satmayız

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