MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAbdurrahim Albayrak: "Bizim futbolculara dirsek atmışlar"
GeriFutbol Abdurrahim Albayrak: "Bizim futbolculara dirsek atmışlar"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
18.12.2019 - 00:20, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak: "Bizim futbolculara dirsek atmışlar"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abdurrahim Albayrak: "Bizim futbolculara dirsek atmışlar"

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalar yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"NASIL BÖYLE OLDU ANLAMADIM"

Mücadeleyi değerlendiren Albayrak, "İlk maçta rakibimizi tebrik ettik, herkesle konuştuk, kardeşçe ayrıldık. Başkan ve yöneticilerle dostça maç izledik. Nasıl bir anda böyle oldu anlamadım. Bütün futbolcularımız iyiydi. Bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

"YUKARIDAN ATLADIM, AYIRMAYA ÇALIŞTIM"

Abdurrahim Albayrak maç sonunda çıkan olaylar hakkında ise "Sahada görmek istemediğimiz şeyler bunlar. Bizim futbolculara dirsek atan, bir Tuzlasporlu futbolcu olmuş. Maç sonu olaylarına çok üzüldüm. Devre arasında tünelde çıkarken bizim futbolculara dirsek atan Tuzlasporlu futbolcu olmuş. Biz yukarıda dostça oturduk, bir şey yoktu. Ben yukarıdan atladım ve ayırmaya çalıştım. Nasıl oldu birden bire anlamadım." şeklinde konuştu.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


MevzuBahis | 18-19 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, öne çıkan maçları masaya yatırdılar.
daha fazla video için

Abdurrahim Albayrak: Bizim futbolculara dirsek atmışlar


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle