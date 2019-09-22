Abdurrahim Albayrak: Ben taraftarlarımıza güveniyorum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAbdurrahim Albayrak: Ben taraftarlarımıza güveniyorum
GeriFutbol Abdurrahim Albayrak: Ben taraftarlarımıza güveniyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
22.09.2019 - 22:50, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak: Ben taraftarlarımıza güveniyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abdurrahim Albayrak: Ben taraftarlarımıza güveniyorum

Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Yeni Malatyaspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Galatasaray, 23'te Seri ile öne geçmesine rağmen Malatyaspor 89'da Guilherme ile bulduğu gol sonucunda beraberliği yakaladı. Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında uzatma dakikalarında yediği gollerle sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu kez de 89'da yediği golle 2 puanı Malatya'da bıraktı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorulaırna yanıt verdi.

İşte Albayrak'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

“Deplasmanda bir puan aldık. Önümüze bakacağız. Gönül isterdi ki Malatya’da galip gelelim. Maçı kazanabileceğimiz pozisyonlar da yakaladık ama 5-6 tane pozisyondan yararlanamazsanız geriye yapacak bir şey kalmıyor. Çok güzel bir gol attık, maalesef son dakikada yediğimiz gol iki puanımıza mal oldu. Üzgünüz ama bunların telafisi var. Henüz ligin başı."

"Kadro ile alakalı kararları Hocamız verir. Hocamız nasıl isterse öyle bir kadro çıkartır. Çünkü tasarruf yapmak durumunda olabilir. Önümüzdeki hafta cumartesi günü Fenerbahçe maçı, salı günü Paris Saint-Germain maçı var. Hocamız bunları düşünerek mutlaka tedbir almıştır. Doğrusunu da yaptı Hocamız, saygı duymak lazım."

"Hiçbir maç oynanmadan bir şey söyleyemezsiniz. 90 dakika oynayacaksınız, ondan sonra konuşacaksınız. Önümüzde zor bir derbi var. Ben taraftarlarımıza güveniyorum. 55 bin taraftarımız olacak. Güzel, dostça bir maç olacağını düşünüyorum. İki tarafa da başarılar diliyorum.”

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Abdurrahim Albayrak: Ben taraftarlarımıza güveniyorum
Borussia Dortmund'a ağır çelme
PSV-Ajax maçında kazanan olmadı
Sırbistan derbisinde kazanan Partizan