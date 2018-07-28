Abdurrahim Albayrak: Bankalara yalvaracağıma Galatasaraylılara yalvarırım

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
28.07.2018 - 21:17, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak: Bankalara yalvaracağıma Galatasaraylılara yalvarırım

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Abdurrahim Albayrak: Bankalara yalvaracağıma Galatasaraylılara yalvarırım

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak,dayısı Mustafa Küçükmustafa'nın cenazesi için geldiği Rize'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

 Inter'den Milan'a, Barcelona'dan Real Madrid'e futbolcular gidebiliyor. Neden Türkiye'de büyük bir takım sistemine uymayan oyuncuyu rakibine vermesin. Neden Fenerbahçe'de oynayan bir futbolcu Galatasaray'a veya Beşiktaş'a gitmesin. Aramızda bu tip şeylerin olması hem taraftarlar açısından tansiyonu düşürür hem de ülkenin parası boşa gitmemiş olur. Alıyorsunuz bir futbolcu sisteminize uymayabiliyor. Bu tip futbolcuların rakip takımlara gidip gelmeleri hem maliyetleri düşürür hem de dostluklar bir yerden başlar. Fatih Terim muhteşem bir çıkış yaptı. Taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı."

"SADECE BİZ BİRİNİ İSTİYORUZ DİYE BÖYLE DÜŞÜNMEYİN"

"Sadece biz birini istiyoruz diye Fatih hocanın böyle bir çıkış yaptığını düşünmeyin. Böyle yapılması gerekiyor. Eskiden alındı. Biz Raşit Çetiner'i Fenerbahçe'den aldık. Fenerbahçe'ye başka futbolcular verdik. Bunlar yine gündemimizde olması lazım. Şimdiki kulüp başkanlarımız birbirlerine çok daha yakınlar ve iyi arkadaşlar. Birbirleri ile konuşarak anlaşarak böyle şeyler olabilir."

"BU ŞARTLARDA NASIL TRANSFER YAPACAĞIZ?"

Bu açıklamayı ilk kez Rize'de yapıyorum. Biz sezon başından bu yana sattığımız kombinelerde topladığımız para 85 milyon lira. Sadece geçen sezon bir futbolcuya 65 milyon lira ödedik. Bu kulüpler nasıl döner. Bütün tribünleri satıyorsun, kombineleri satıyorsun. Yalvarıyorsun. Ben ilk önce Galatasaraylılara yalvarırım, bankalara yalvaracağıma. Allah razı olsun loca alan, kombine alanlardan. Bu şartlarda nasıl transfer yapıp ödeme yapacaksın. Herkesin ayağını yorganına göre uzatma vakti geldi ve geçiyor. Onun için çok iyi düşünüyor ve inceliyoruz. Gece fener ile sahaya çıkıp denenen futbolcu almıyoruz. Bu konuda kimlere ne söylemek istediğim çok açık meydandadır. Onlar kendilerini anlarlar. Biz futbolcuların saatlerce, günlerce maçlarını izleyip, takip ettiriyoruz. Galatasaray ve diğer kulüpler, bu saatten sonra bir lirası boşa gidecek harcama yapamaz."

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