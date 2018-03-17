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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Abdurrahim Albayrak: 1 puan bizim için önemli
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Futbol
17.03.2018 - 23:29, Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak: 1 puan bizim için önemli

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Abdurrahim Albayrak: 1 puan bizim için önemli

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç aldıklarını ve elde edilen 1 puanın da şampiyonluk yolunda büyük önem arz ettiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, “Bazen iyi oynuyorsunuz istediğinizi alamıyorsunuz ama 1 puan da şampiyonluk yolunda bizim için çok önemliydi. Yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. En azından rakibimiz ile aramızdaki puan farkı 6 olarak kaldı. Kendi işimize bakacağız. Şampiyonluk kendi elimizde. Biz emin adımlarla hafta hafta ilerleyerek hedefimize ulaşacağız. Buna kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Güzel bir maçtı izleyicilere güzel bir maç seyrettik. Sizler aracılığı ile Mersin'de hasta yatağında arayan çok ciddi hastalığı olan arkadaşıma selam göndermek istiyorum. Şevket Çetin amcaya şifa diliyorum” şeklinde konuştu.

“Yolumuza devam ediyoruz”

Fenerbahçe karşısında aldıkları sonucu kendi adına olumlu bulan Albayrak, “Son dakikalarda çok önemli pozisyonlara girdik. Sinan'ın verdiği bir pas vardı, olmadı mı olmuyor yapacak bir şey yok. Rakibimiz de atabilirdi biz de atabilirdik. 0-0 benim için iyi bir sonuç diye düşünüyorum. Yenilebilirdik de yenebilirdik de ama biz yolumuza devam ediyoruz. Maicon'un şutu direkten döndü. Bu futbolun içerisinde olan karşımıza çıkıyor. Çok gol pozisyonuna girdik ama maalesef değerlendiremedik. Ama 1 puan bizim yolumuza devam etmemiz için önemlidir” diye konuştu.

“Sahamızda daha iyi oynuyoruz”

Türk Telekom Stadyumu’nda daha iyi karşılaşmalar çıkardıklarını belirten Abdurrahim Albayrak, “Kolay maç yok. Bütün maçlara beraber gidip seyrediyoruz. Bütün maçlar zor maçlardı. Kalan maçlarımızı almak için elimizden geleni yapacağız. Kendi sahamızda daha da iyi oynuyoruz. Çünkü inanılmaz bir seyirci coşkusu ile oynuyoruz. Trabzonspor maçı da zor bir maç olacak. Şimdi ben de dahil hepimiz kamptan çıktık, en azından şöyle; yarın Allah'ın izni ile Çanakkale'ye gideceğiz, Mustafa Cengiz Başkanım ile. Ondan sonra kendime 2 gün izin vereceğim. 2 gün dinlenirsek futbolcu arkadaşlarımla döndüğümüzde hepimiz daha hazır olacağız” ifadelerini kullandı.

Albayrak, Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesi ile ilgili de şunları söyledi:

“2 tane güçlü rakibimiz. Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. Hem Başakşehir'e ham de Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Onların hakkında konuşmak benim için pek uygun olmayan bir tarzdır.”

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