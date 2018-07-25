Abdullahi Shehu: "Bursaspor'da mutluyum"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAbdullahi Shehu: "Bursaspor'da mutluyum"
GeriFutbol Abdullahi Shehu: "Bursaspor'da mutluyum"
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
DHA
25.07.2018 - 16:07, Son Güncelleme:

Abdullahi Shehu: "Bursaspor'da mutluyum"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abdullahi Shehu: "Bursaspor'da mutluyum"

Nijerya formasıyla Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda mücadele eden Bursasporlu Abdullahi Shehu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Bursaspor’un Afyon kampında konuşan Abdullahi Shehu, güzel bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. "Yeni sezon için taraftarların benden büyük beklentileri olduğunu biliyorum" diyen Shehu, "Çünkü geçen sezon beni kimse tanımıyordu. Geçen seneki oyunum ile güven verdiğimi düşünüyorum. Sahada olduğum sürece her zaman takıma desteğim olacak" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası ve yeni sezona ilişkin de konuşan Nijeryalı oyuncu, "Dünya Kupasında oynamak benim hep hayalimdi, Dünya Kupasında oynama şansı elde ettim. Bursaspor benim oraya hazır gitmemi sağladı. Bursasporda olmaktan mutluyum. Geçen sezon artık geride kaldı, yeni sezon için hazırlanıyoruz. Ben bir oyuncu olarak daha yüksek seviyede oynamaya çalışacağım. Yeni sezona çok iyi hazırlanıyorum. Geçen sezonun yeterli olmadığını biliyorum. Hem takımın hem kendimin iyi bir sezon geçirmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

Hakkında çıkan transfer iddialarını da değerlendiren Shehu, burada mutlu olduğuna işaret ederek, "Şu an Bursasporun oyuncusuyum ama bir futbolcunun yarın ne olacağını bilemezsiniz. Yarın ne olacağını bize zaman gösterecektir. Müslüman bir ülkede olmaktan mutluyum çünkü her yemeği ve her eti yiyebiliyorum. Bu ülkede camiye gitme imknı bulabiliyorum. Kulağıma ezan seslerinin gelmesi beni evimde hissettiriyor. Diğer ülkelerde bunu duyamıyordum" açıklamasını yaptı.

Yeşil beyazlı kulübün orta sahaya 3 transfer yapmasına ilişkin de görüşlerini paylaşan Shehu, "Orta sahada meydan okumaları olumlu buluyorum. Çünkü bu bana daha fazla çalışma motivasyonu veriyor. Şu anda yeni orta saha oyuncuları var ve onlarla bir forma rekabeti içerisinde olacağım. Geçen sene de çok iyi orta saha oyuncuları vardı, düzenli oynamayı başarmıştım. Bu sezonda da aynı şekilde yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

Son olarak Shehu, taraftara da seslenerek, "Bursaspor taraftarları bizi her zaman olduğu gibi desteklesinler, geçen sene karşısında oynadığım en iyi taraftar grubu olduklarını düşünüyorum. Verdikleri tüm destekler için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 646B36 Torshavn - Beşiktaş
    4
    2,5Üst
    1,45
    1982kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Abdullahi Shehu: "Bursaspor'da mutluyum"

Galatasaray'da Fernando'nun doğum gününü kutladı

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte, oyuncu transferi için son tarih

Fenerbahçe, İzmir’e giderken normal terminali tercih etti