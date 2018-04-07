Abdullah Ercan: Utanmadan sokağa çıkıyorlar!
Ufuk Ağca ve Anıl Budak’ın hazırlayıp sunduğu ‘Tahminim Pekmez’ programına katılan Abdullah Ercan, Trabzonspor ve Türk futbolunun gündemini değerlendirdi.
Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, Ay-yıldızlı ekibimizin eski yardımcı antrenörü Abdullah Ercan, uzun yıllar formasını giydiği Trabzonspor’u çarpıcı sözlerle eleştirirken, şampiyonluk yarışınının da fotoğrafını çekti.
Bordo-Mavili camiadaki seçim sürecini ve alınan istikrarsız sonuçları değerlendiren Ercan, ‘‘ Camia için hayırlı bir seçim diliyorum. Ahmet beyin ben Trabzonspor’un yeni başkanı olacağını düşünüyorum. Trabzonspor’un birlikteliğe ihtiyacı var. Saha içi sonuçlarına ihtiyacı var. Ben de 9 yıl oynamış eski bir Trabzonspor’lu olarak bunu canı gönülden diliyorum ama Trabzonspor’un oynadığı oyundan yönetiliş tarzından memnun değilim. Trabzonspor’un çok büyük bir kitlesi var fakat hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. İnsanların mutlu olmaya hakkı var. Biz 3 kere yenildiğimizde şehre çıkamıyorduk. Şimdi yenilgiler peş peşe de gelse hiç yüzleri yokmuş gibi oyuncularda antrenörlerde dışarıya çıkıyor. Biz eski Trabzonspor’u istiyoruz. Çünkü Trabzonspor Türkiye’nin sembolüdür’’ dedi.
'G.SARAY İPİ GÖĞÜSLER'
Ligdeki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Ercan, ‘‘Ligin fotoğrafına baktığımız zaman form durumu itibariyle Galatasaray mutlu sona en yakın takım. 7 hafta sonra ben lig şampiyonluğunu Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.
Uzun yıllar Ay-yıldızlı ekibimize hem oyuncu hem de teknik adam olarak hizmet eden Ercan, milli takımın başında yabancı hoca olmasını da eleştirirek sözlerini şöyle noktaladı: ‘‘Kimseyi eleştirmek anlamında söylemiyorum fakat bir Türk olarak, milli takımımıza uzun yıllar hizmet etmiş bir isim olarak bence Ay-yıldızlı ekibimizin başında bir Türk çalıştırıcı olmalı… Bu benim görüşüm.’’
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