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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
07.04.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

Abdullah Ercan: Utanmadan sokağa çıkıyorlar!

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Abdullah Ercan: Utanmadan sokağa çıkıyorlar!

Ufuk Ağca ve Anıl Budak’ın hazırlayıp sunduğu ‘Tahminim Pekmez’ programına katılan Abdullah Ercan, Trabzonspor ve Türk futbolunun gündemini değerlendirdi.

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, Ay-yıldızlı ekibimizin eski yardımcı antrenörü Abdullah Ercan, uzun yıllar formasını giydiği Trabzonspor’u çarpıcı sözlerle eleştirirken, şampiyonluk yarışınının da fotoğrafını çekti.

Bordo-Mavili camiadaki seçim sürecini ve alınan istikrarsız sonuçları değerlendiren Ercan, ‘‘ Camia için hayırlı bir seçim diliyorum. Ahmet beyin ben Trabzonspor’un yeni başkanı olacağını düşünüyorum. Trabzonspor’un birlikteliğe ihtiyacı var. Saha içi sonuçlarına ihtiyacı var. Ben de 9 yıl oynamış eski bir Trabzonspor’lu olarak bunu canı gönülden diliyorum ama Trabzonspor’un oynadığı oyundan yönetiliş tarzından memnun değilim. Trabzonspor’un çok büyük bir kitlesi var fakat hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. İnsanların mutlu olmaya hakkı var. Biz 3 kere yenildiğimizde şehre çıkamıyorduk. Şimdi yenilgiler peş peşe de gelse hiç yüzleri yokmuş gibi oyuncularda antrenörlerde dışarıya çıkıyor. Biz eski Trabzonspor’u istiyoruz. Çünkü Trabzonspor Türkiye’nin sembolüdür’’ dedi.

'G.SARAY İPİ GÖĞÜSLER'

Ligdeki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Ercan, ‘‘Ligin fotoğrafına baktığımız zaman form durumu itibariyle Galatasaray mutlu sona en yakın takım. 7 hafta sonra ben lig şampiyonluğunu Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar Ay-yıldızlı ekibimize hem oyuncu hem de teknik adam olarak hizmet eden Ercan, milli takımın başında yabancı hoca olmasını da eleştirirek sözlerini şöyle noktaladı: ‘‘Kimseyi eleştirmek anlamında söylemiyorum fakat bir Türk olarak, milli takımımıza uzun yıllar hizmet etmiş bir isim olarak bence Ay-yıldızlı ekibimizin başında bir Türk çalıştırıcı olmalı… Bu benim görüşüm.’’

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