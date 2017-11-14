Abdullah Ercan: 10 kişi kalmamız kırılma anıydı

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ercan, maça iyi başladıklarını belirterek, "Liderle oynadık. Golü de çok erken bulduk. Oyun, kontrolümüz altında devam etti ama ilk yarının son anlarında basit bir hatadan gol yedik." ifadelerini kullandı.
İkinci yarıya başlamadan oyuncularla maçı kazanabilmek adına bazı hamleler yapacaklarını konuştuklarını aktaran Abdullah Ercan, "Yaptığımız hamlelerden 3 dakika sonra Rüştü Hanlı kırmızı kart gördü. Maçta 10 kişi kalmamız bizim için kırılma anıydı. Eksik kalmamıza rağmen iyi mücadele ettik. Daha sonra kazandığımız penaltı vuruşunu değerlendiremedik. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Şansımız zora girdi. Önümüzde 5 maç var. Mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.