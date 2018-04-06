Abdullah Avcı'dan Galatasaray yorumu: Coşkulu oynayacağız

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı Evkur Yeni Malatyaspor galibiyeti ile ilgili olarak, "Rakibimiz, özellikle Erol hoca geldikten sonra 37 puanlı ve blok halinde oynayan, merkezi kapalı tutan ve direkt oyunu oynayan, kenar ortalardan gol bulan bir ekip. Oyunda topa sahip olmak önemli. Yüzde 78 biz topla oynadık. Topla daha fazla oynayabilmek için Mahmut'u defansta oynattık. Maç sonunda yüzde 74 topla oynadık. Yüzde 70 dönen topları topladık, ciddi pozisyon vermedik. Topa sahip olduk. Bu tarz maçları oyunun yönünü değiştirerek çözebilirsin. 3'üncü bölgeye gelerek ceza sahası içinde kalabalık olamadığımızdan geri dönmek zorunda kaldık. Böyle haftalarda ciddi pozisyon vermemek önemli. Ancak çok pozisyona da giremedik. Bugün öndeyiz. Malatyaspor'u tebrik ediyorum. 7-8 bin taraftarımız geldi. Bu bize güç veriyor. Umarım bundan sonra da böyle devam eder" dedi.

"DEMBA BA KONUSU İLE İLGİLİ YORUM YAPMAM DOĞRU DEĞİL"

Avcı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Demba Ba ile ilgili yapmış olduğu açıklama ile ilgili gelen bir soruya, "Bizim kulübümüzün adının geçmediği bir konuda benim bir şey söylemem doğru olmaz. Yorum yapmak benim adıma doğru değil" yanıtını verdi.

"LİGE KEYİF KATIYORUZ"

Avcı, şampiyonluk mücadelesinin çok keyifli geçtiğini ve Galatasaray gibi coşkulu oynayan bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirterek, "Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve biz bu yarıştayız. Şampiyonluk alışkanlığı olan kulüpler içinde yarışmak harika bir durum. Bunu sonuçlandırmak istiyoruz. Kazanırsak da kaybedersek de, olsak da olamasak da, tavrımız değişmeyecek. Lige keyif katıyoruz. Olumsuz şeyler bir gün bitiyor. Türk futboluna bir şeyler katabilmek önemli. Oyunu geliştirmek önemli. Tarihi önemli bir takımla coşkulu bir oyun oynayacağız. Umarım karşılığını biz alırız" diye konuştu.