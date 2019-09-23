Abdullah Avcı'ya protesto şoku
Beşiktaş'ın sahasında Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşma öncesi siyah beyazlı bir grup taraftar başkan Firket Oman ve teknik direktör Abdullah Avcı'yı ıslıkladı.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerede", "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.
Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı ıslıklarla protesto etti.
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