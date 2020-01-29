Son Dakika Beşiktaş Haberleri | Abdullah Avcı'nın sözleşmesi feshedildi!
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirdi.
Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini bugün resmen TFF'ye bildirdi.
Siyah beyazlı ekip, sözleşmenin fesih detayları henüz paylaşmadı. Abdullah Avcı, 3 yıllık kontratı kapsamında yıllık 12 milyon avroya imza atmıştı.
Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin TFF'ye bildirilmesinin ardından yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın resmen açıklanması bekleniyor.
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