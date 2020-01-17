Abdullah Avcı'nın mağlubiyeti, galibiyetinden fazla!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda önceki gün TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-2 yenilen Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 12. mağlubiyetini aldı.
Abdullah Avcı’nın teknik direktörlüğünde bu sezon 26. resmi karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, bunların 12’sini mağlubiyetle tamamladı.
Rakiplerine 11 kez üstünlük sağlayan siyah beyazlı takım, 3 karşılaşmada ise berabere kaldı.
Süper Lig’deki 17 maçın 5’ini kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 kez mağlup olurken, 1 galibiyet alabildi.
Kartal, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 3 maçta da 1 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.
ATTIĞINDAN FAZLA GOL YEDİ
Siyah beyazlı ekip, Abdullah Avcı’nın teknik direktörlüğünde, attığı golün daha fazlasını yedi. 26 resmi karşılaşmada 38 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 42 gol gördü.
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