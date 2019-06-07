Abdullah Avcı'nın ilk bombası! | Beşiktaş Transfer Haberleri
Transfer çalışmalarının startını veren Beşiktaş'tan ilk transfer geliyor... Abdullah Avcı, eski öğrencisini kadroya katmak için talimatı verdi.
Beşiktaş'tan son dakika transfer hamlesi.... Sözleşmesi biten Adriano ile yollarını ayıran Beşiktaş’ın gündemine sürpriz bir sol bek geldi. Abdullah Avcı, Başakşehir’den öğrencisi Gael Clichy’nin alınması halinde bu bölgede sıkıntı yaşamayacaklarını iletti.
2 sezondur şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Başakşehir, önümüzdeki sezon öncesi kadro maliyetini ciddi oranda düşürmeye hazırlanıyor. Abdullah Avcı’nın ayrılış sürecinde Beşiktaş’a zorluk çıkartmayan Başakşehir ile transfer döneminde de Siyah-Beyazlı yönetim sık sık masaya oturacak gibi.
Visca’yı hali hazırda listede tutan Kartal’da, gündeme sürpriz bir isim daha geldi: Gael Clichy...
Sözleşmesi biten Adriano ile yolları ayıran Beşiktaş, şartların oluşması halinde Caner’in yanına yabancı oyuncu almayı planlıyor.
‘Maliyeti uyarsa’
Abdullah hoca, transferde hata yapmamak adına Başakşehir’den eski öğrencisini yönetime önerdi, “Maddi şartları bize uyarsa, direkt katkı sağlar. Sezon boyunca sol tarafı düşünmeyiz” dedi. Başakşehir’le 1 yıl daha mukavelesi bulunan 33 yaşındaki Fransız bek için nabız yoklanacak.
Manchester City'den Clichy'e teşekkür;
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle