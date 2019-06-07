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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.06.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Abdullah Avcı'nın ilk bombası! | Beşiktaş Transfer Haberleri

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Abdullah Avcı'nın ilk bombası! | Beşiktaş Transfer Haberleri

Transfer çalışmalarının startını veren Beşiktaş'tan ilk transfer geliyor... Abdullah Avcı, eski öğrencisini kadroya katmak için talimatı verdi.

Beşiktaş'tan son dakika transfer hamlesi.... Sözleşmesi biten Adriano ile yollarını ayıran Beşiktaş’ın gündemine sürpriz bir sol bek geldi. Abdullah Avcı, Başakşehir’den öğrencisi Gael Clichy’nin alınması halinde bu bölgede sıkıntı yaşamayacaklarını iletti.

2 sezondur şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Başakşehir, önümüzdeki sezon öncesi kadro maliyetini ciddi oranda düşürmeye hazırlanıyor. Abdullah Avcı’nın ayrılış sürecinde Beşiktaş’a zorluk çıkartmayan Başakşehir ile transfer döneminde de Siyah-Beyazlı yönetim sık sık masaya oturacak gibi.

Visca’yı hali hazırda listede tutan Kartal’da, gündeme sürpriz bir isim daha geldi: Gael Clichy...

Sözleşmesi biten Adriano ile yolları ayıran Beşiktaş, şartların oluşması halinde Caner’in yanına yabancı oyuncu almayı planlıyor.

‘Maliyeti uyarsa’

Abdullah hoca, transferde hata yapmamak adına Başakşehir’den eski öğrencisini yönetime önerdi, “Maddi şartları bize uyarsa, direkt katkı sağlar. Sezon boyunca sol tarafı düşünmeyiz” dedi. Başakşehir’le 1 yıl daha mukavelesi bulunan 33 yaşındaki Fransız bek için nabız yoklanacak.

Manchester City'den Clichy'e teşekkür;

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Abdullah Avcının ilk bombası | Beşiktaş Transfer Haberleri

 

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