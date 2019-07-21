Abdullah Avcı’nın gözü Orkan’da olacak
Beşiktaş analiz ekibi, Avcı’ya verdiği raporda A takıma en hızlı adapte olan ismin Orkan Çınar olduğunu ve yakından izlenmesi gerektiğini bildirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı yeni sezonda takımı hem gençleştirip hem de çabuk futbol oynatmak için kadro seçimini titizlikle yapıyor.
Bu bağlamda analiz ekibi sezon başı kampından bu zamana kadar tüm oyuncular hakkında çıkardıkları raporları Avcı’ya sundular. Analizde, gençler arasında A takıma uyum sağlayan oyuncular arasında en yüksek performansı Orkan Çınar’ın gösterdiği ve oyuncunun Avusturya kampında yakından izlenmesi gerektiği ifade edildi. 23 yaşındaki Orkan geçen sezon Adana Demirspor’da kiralık olarak oynamıştı.
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